Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Внебрачный сын Жени Белоусова потребовал свою долю наследства
Forbes: выдачи ипотеки в России уменьшились почти на 20%
Диетолог выявил три ошибки в питании, приводящие к раку
Продюсер Витаса заявил, что певец не выступает в России из-за карьеры в Китае
Таксист из Петербурга, поражённый красотой пассажирки, не смог побороть эмоции и напал на неё
Терапевт-иммунолог рассказал о симптомах "кишечного гриппа" и "пищевой токсикоинфекции"
В Москве аферистки заманивали жертв в кафе под видом свидания
Набиуллина: ЦБ знает, что делать в случае санкций против Мосбиржи
Выяснилось, что ранее глава комитета украинской Рады попал в психбольницу: был полностью неадекватен

Нутрициолог назвала булгур среди круп, которые полезно включить в осенний рацион

1:31
Здоровье

Нутрициолог Елена Свиридова поделилась советами о здоровых гарнирах, которые стоит добавить в рацион в период холодов.

Нутрициолог назвала булгур среди круп, которые полезно включить в осенний рацион
Фото: Нейросеть Шедеврум

Первым нашим полезным выбором является киноа. Это зерно не содержит глютена и богато витаминами, такими как фолат, ниацин, рибофлавин, тиамин, витамин B12, а также витамины A и E. Киноа прекрасно сочетается с зеленью, яйцами и курицей, и ее можно употреблять как в горячем, так и в холодном виде.

Другой отличный выбор - это булгур, предварительно приготовленное пшеничное зерно. Булгур способствует здоровью кишечника и может снизить риск развития определенных видов рака. Вы можете подавать его как гарнир к мясу или рыбе, а также добавлять в овощные салаты.

Следующей рекомендацией от Свиридовой является ячмень, который помогает снизить уровень холестерина и контролировать гиперинсулинемию - состояние, при котором организм вырабатывает слишком много инсулина после приема пищи.

Кроме того, стоит внести в рацион коричневый рис. Он способствует контролю уровня сахара в крови и содействует развитию полезных кишечных бактерий.

Известно, что в этом году Россия достигла рекордных показателей в производстве гречки, согласно данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). "Вечерняя Москва" расследует, как это повлияет на цены.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Нор Елена
Диагностирует и лечит аллергические и иммунокомпроментированные состояния
Специалист Комлева Анжелика
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов. Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч
Специалист Омельченко Евгений
Специализируется на проведении восстановления трудоспособности человека, используя различные методики, приемы воздействия физической культуры на организм человека
Популярное
Сотрудники СБУ и бойцы ВСУ подрались из-за песни Михаила Круга

Сотрудники СБУ и украинские военные вступили в конфликт в ресторане Винницы из-за музыки в русском стиле, сообщает Страна.ua.

Сотрудники СБУ и бойцы ВСУ подрались из-за песни Михаила Круга
РФ уже победила в СВО. Почему не подписана киевская капитуляция
Россия уже победила в СВО - но будет жечь и "доедать" Украину по частям
Заслуженный артист Садальский прокомментировал ситуацию вокруг Аллы Пугачёвой
Выяснилось, что помощник Залужного погиб из-за своего сына
На юге Украины может появиться Новый Израиль Виктор Пахомов Внеочередные выборы стали для Сербии привычным делом Михаил Плисюк Фёдор Тючев: самый русский поэт прожил десятилетия вдали от России Сергей Лебедев
Врачи провели опрос и выяснили, какой член предпочитают женщины
Автомобили Lada: названа реальная стоимость отечественных машин
На Украине рассказали о состоянии детей помощника Залужного
На Украине рассказали о состоянии детей помощника Залужного
Последние материалы
В Москве аферистки заманивали жертв в кафе под видом свидания
Внеочередные выборы стали для Сербии привычным делом
Набиуллина: ЦБ знает, что делать в случае санкций против Мосбиржи
Выяснилось, что ранее глава комитета украинской Рады попал в психбольницу: был полностью неадекватен
Фёдор Тючев: самый русский поэт прожил десятилетия вдали от России
Великобритания ввела санкции против главы Росфинмониторинга Чиханчина
Продюсер Цыганов: Пугачёва не вернётся в РФ, ведь Shaman уже "нажал на красную кнопку"
В Мексике обнаружили посвящённый змеиному божеству майя храм
Холодец, рыба: травматолог перечислил полезные для здоровья суставов продукты
Пентагон пожаловался на истощение арсеналов из-за Украины и Израиля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников