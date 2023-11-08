Нутрициолог Елена Свиридова поделилась советами о здоровых гарнирах, которые стоит добавить в рацион в период холодов.
Первым нашим полезным выбором является киноа. Это зерно не содержит глютена и богато витаминами, такими как фолат, ниацин, рибофлавин, тиамин, витамин B12, а также витамины A и E. Киноа прекрасно сочетается с зеленью, яйцами и курицей, и ее можно употреблять как в горячем, так и в холодном виде.
Другой отличный выбор - это булгур, предварительно приготовленное пшеничное зерно. Булгур способствует здоровью кишечника и может снизить риск развития определенных видов рака. Вы можете подавать его как гарнир к мясу или рыбе, а также добавлять в овощные салаты.
Следующей рекомендацией от Свиридовой является ячмень, который помогает снизить уровень холестерина и контролировать гиперинсулинемию - состояние, при котором организм вырабатывает слишком много инсулина после приема пищи.
Кроме того, стоит внести в рацион коричневый рис. Он способствует контролю уровня сахара в крови и содействует развитию полезных кишечных бактерий.
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