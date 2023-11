Your browser does not support the audio element.

Миф о том, что нельзя есть после шести часов вечера, развенчала врач-диетолог Марьяна Джутова. По ее словам, такой способ питания нарушает баланс полезных веществ в организме.

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by annamindfull is licensed under is licensed under CC BY-SA 2.0.