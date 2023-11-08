Диетолог Джутова заявила: есть после 18:00 можно

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Миф о том, что нельзя есть после шести часов вечера, развенчала врач-диетолог Марьяна Джутова. По ее словам, такой способ питания нарушает баланс полезных веществ в организме.

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Как пояснила кандидат медицинских наук, такое правило справедливо в случаях, когда человек ложится спать уже в 20.00. Если же между последним приемом пищи и отходом ко сну проходит более двух часов, то легкий ужин абсолютно допустим.

Главное — не наедаться после 20.30, когда биоритмы человека уже перестраиваются для работы в ночном режиме. Вообще же принцип правильного питания основан на разумной достаточности. Мозг подает сигнал о насыщении только через 20-30 минут после окончания приема пищи.

Кроме того, стоит уменьшить порции по правилу "часто и понемногу". Такая схема представляет собой 200-250 граммами еды на один прием 4-5 раз в день, отметила диетолог. Что касается ужина, то лучше предпочитать нежирное мясо или рыбу, не исключен творог. Свежие овощи и фрукты на ночь усиливают перистальтику кишечника, что может не дать выспаться.

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Диетолог Джутова заявила,что:есть после 18:00 можно