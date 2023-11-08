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Врач-онколог Исакова рассказала, кому опасно есть острую пищу

2:05
Здоровье

Если время от времени включать в свой рацион острую пищу, это не вызовет заболевания желудочно-кишечного тракта, считает врач-онколог Суна Исакова. Однако лучше употреблять больше овощей и фруктов, и уменьшить потребление соли. Тем не менее, людям, страдающим воспалительными заболеваниями кишечника, язвой и другими заболеваниями, следует воздерживаться от острой пищи, как рассказала она RT.

Врач-онколог Исакова рассказала, кому опасно есть острую пищу
Фото: Нейросеть Шедеврум

Также не рекомендуется употреблять острую пищу людям с синдромом раздраженного кишечника, язвой желудка, рефлюксной болезнью, целиакией и другими хроническими заболеваниями пищеварительной системы. У лиц с такими заболеваниями острая пища может вызвать обострение.

Объясняя механизм воздействия острой пищи, врач пояснила, что капсаицин, вызывающий ощущение жжения и боли, не наносит ущерб тканям желудочно-кишечного тракта. Что касается рака желудка, то пример Кореи, где острые блюда очень распространены, свидетельствует о отсутствии прямой связи с диетическими факторами, отметила Исакова.

"Скорее всего, основная причина заболеваемости — высокий процент заражения бактерией Helicobacter pylori, которая обитает в желудке", — пояснила она. — "На сегодняшний день имеется достаточно данных, подтверждающих значимую роль бактерии в развитии рака желудка".

Чтобы снизить риск заражения бактерией Helicobacter pylori, необходимо тщательно мыть фрукты и овощи, соблюдать правила гигиены, особенно при приготовлении пищи, подчеркнула врач. При обнаружении инфекции следует пройти полноценное лечение.

Кроме того, онколог советует россиянам отказаться от курения, избегать чрезмерного употребления алкоголя, уменьшить потребление жареного и копченого красного мяса, а при появлении признаков заболеваний ЖКТ, таких как боли, нарушение стула, изжога и другие, не откладывать обращение к врачу.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
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Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
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Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
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