Врач Денисенко рассказала, кому не подойдёт интервальное голодание

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Интервальное голодание — популярный метод питания, основанный на ограничении приема пищи в определенные временные интервалы. Этот стиль питания привлекает внимание тех, кто стремится похудеть, но не подходит каждому. Об этом рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко в беседе с kp. ru.

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"Я часто пробую различные диеты, включая интервальное голодание. Лично мне довольно легко соблюдать такой режим, и я действительно заметила, что улучшилась моя концентрация. Однако мой вес не изменился. Тем не менее, важно помнить, что-то, что подходит одному, может быть вредным для другого". — сказала она.

Врач также подчеркнула, что интервальное голодание не рекомендуется для определенных категорий людей, включая беременных и кормящих женщин, подростков, людей с сахарным диабетом 1 типа, а также для тех, у кого есть сердечно-сосудистые проблемы и другие заболевания. Поэтому прежде чем начать следовать этому методу питания, важно проконсультироваться с врачом и пройти соответствующее обследование.

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