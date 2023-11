Врач Денисенко рассказала, кому не подойдёт интервальное голодание

Your browser does not support the audio element.

Интервальное голодание — популярный метод питания, основанный на ограничении приема пищи в определенные временные интервалы. Этот стиль питания привлекает внимание тех, кто стремится похудеть, но не подходит каждому. Об этом рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко в беседе с kp. ru.

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by annamindfull is licensed under is licensed under CC BY-SA 2.0.