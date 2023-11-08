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EveryDay Health: названы пять последствий злоупотребления алкоголем

1:48
Здоровье

Доктор Хайди Грин в ходе беседы с журналистами портала EveryDay Health описала пять негативных последствий, которые могут возникнуть при избыточном употреблении алкоголя, ссылаясь на научные исследования.

EveryDay Health: названы пять последствий злоупотребления алкоголем
Фото: "Aperol Spritz" by sarahstierch is licensed under CC BY 2.0.
  • Метилирование генов: Как показывают научные исследования, как запойное, так и тяжелое пьянство могут вызывать процесс модификации генов, известный как метилирование. Этот процесс приводит к изменению двух генов у заядлых алкоголиков и тех, кто сильно употребляет алкоголь, что в свою очередь увеличивает их тягу к алкоголю.
  • Увеличение риска рака: Одним из последствий чрезмерного употребления алкоголя является увеличение риска развития некоторых видов рака, таких как рак полости рта, горла, печени и молочной железы.
  • Изменение микроорганизмов в кишечнике: Алкоголь влияет на состав микроорганизмов в кишечнике. Нарушения в работе этих микроорганизмов могут оказать негативное воздействие не только на процессы пищеварения, но и на другие аспекты здоровья, включая иммунитет.
  • Воздействие на мозг и память: Употребление алкоголя в больших количествах может сказаться на долговременной памяти и структуре мозга. Люди, которые употребляют алкоголь в течение длительного времени, подвержены риску потери памяти, снижения способности сосредоточения, возникновения слабоумия и затруднений в обучении.
  • Гормональные нарушения: Алкоголь также оказывает негативное воздействие на гормональный баланс в организме. Эти нарушения могут привести к репродуктивной дисфункции, проблемам с щитовидной железой, ослаблению иммунной системы и возникновению диабета.

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Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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