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Терапевт Драпкина объяснила, чем опасен синдром "чая с бутербродом"

2:06
Здоровье

Термин синдром "чая с бутербродом" используется врачами для обозначения неправильного пищевого поведения пациентов. Это связано не с перееданием, а скорее с привычкой поспешно пить чай с высококалорийными закусками после обычного приема пищи. Доктор Оксана Драпкина, врач общей практики и директор NMIC по терапии и профилактической медицине, объясняет, как проявляется этот синдром и его потенциальные опасности. Этот синдром в первую очередь поражает пожилых людей, которые, возможно, не в состоянии или не желают готовить полноценные блюда. В результате их рацион состоит из удобных, не приготовленных продуктов, таких как бутерброды, крекеры и чай, что приводит к дефициту необходимых питательных веществ, таких как белок, витамины и минералы.

Терапевт Драпкина объяснила, чем опасен синдром "чая с бутербродом"
Фото: openverse.org by Geoff Peters 604 is licensed under CC BY 2.0.

Со временем такое пищевое поведение может негативно сказаться на самочувствии и здоровье человека, приводя к потере веса, постоянной слабости и даже обморокам. Это может привести к снижению иммунитета, плохому заживлению ран и ослаблению костей. В случаях снижения функции почек это может даже привести к опасным для жизни состояниям, таким как гипонатриемия, что подчеркивает важность поддержания необходимых питательных веществ.

Доктор Драпкина отмечает, что "синдром чая и бутерброда" связан не только с отсутствием аппетита, но и представляет собой сложное взаимодействие физиологических, социальных и психологических проблем, которые, как правило, усугубляются с возрастом. Некоторые факторы, способствующие развитию этого синдрома, включают снижение чувствительности к вкусу и запаху, проблемы со здоровьем, проблемы с зубами, инвалидность, социальную изоляцию и депрессию. Эти факторы могут снизить удовольствие от еды и приготовления пищи, что приводит к снижению потребления питательных веществ и общего самочувствия, особенно среди пожилых людей.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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