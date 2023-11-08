Врач Уланкина: дошедший до России вирус «гонконгского» гриппа не обернется пандемией

"Гонконгский" грипп вида А (H3N2), обнаруженный в России, не обернется развитием новой пандемии. Соответствующее заявление сделала кандидат медицинских наук Ольга Уланкина. Ее слова приводит Life. ru.
Специалист отметила, что данная разновидность гриппа впервые была замечена в Гонконге в 1968 году. В то время вирус был совершенно абсолютно неизвестен для человека и оказался фактором для пандемии. Современная медицина изучила возбудитель болезни.
"Сегодня, несмотря на вспышку гриппа, специалисты исключают опасность развития пандемии. Это объясняется тем, что вирус уже стал сезонным и у населения сформировался определенный коллективный иммунитет против него", — объяснила Уланкина.
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