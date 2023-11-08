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Врач Лебедева назвала отсутствие аппетита утром симптомом проблем с желчью

1:26
Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева объяснила, какие признаки могут свидетельствовать о возможных проблемах с печенью и желчным пузырем.

Врач Лебедева назвала отсутствие аппетита утром симптомом проблем с желчью
Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Если у человека отсутствует аппетит утром, и он ощущает тошноту после употребления жирной пищи, это может быть сигналом о проблемах с желчью, которая играет важную роль в переваривании жиров.

Один из наиболее опасных симптомов, требующих немедленного внимания, — появление жёлтого оттенка на коже и слизистых оболочках.

"Дело в билирубине. Он не успевает утилизироваться и откладывается в кожи и слизистой, придавая ей желтый оттенок", — сообщила врач в своём Telegram-канале.

Другими признаками могут быть кожный зуд, который часто возникает ночью, а также боли в правом подреберье.

Важно отметить, что желчь играет важную роль в стимуляции деятельности кишечника, и если её уровень недостаточен, это часто приводит к запорам. С другой стороны, избыточная активность желчного пузыря может вызвать диарею.

Как подчеркнула эндокринолог Екатерина Янг, продукты, богатые трансжирами, следует избегать, так как они оказывают значительную нагрузку на печень, требуя больше времени и усилий для переваривания. Это может способствовать развитию желчнокаменной болезни и других нарушений функции печени.

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