Нутрициолог перечислила продукты, которые стоит исключить при ОРВИ

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сезон повышенной заболеваемости по-прежнему открыт. Новые штаммы коронавируса, грипп, ОРВИ — все это осложняется похолоданием. Если вы заболели, то для начала нужно снизить нагрузку на организм за счет питания, рассказывает читателям Pravda.Ru нутрициолог Дарья Мравцева.

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В первую очередь, нужно исключить продукты, вызывающие воспаление: к ним относятся:

сахар,

молочные продукты,

глютен.

Эти продукты нарушают микробиом, повышают кишечную проницаемость и усиливают воспаление.

"Целесообразно применять питание с пониженным употреблением продуктов, которые вызывают брожение конкретно у вас. Продукты, которые могут вызывать брожение: это капуста, бобовые, груши и сливы, лук и чеснок. В них содержатся молекулы углеводов, которые у определенных людей, при попадании в толстый кишечник, вызывают сильное газообразование. Про газировку, сладости и фастфуд не буду напоминать. От них лучше воздерживаться и в здоровые времена", — отмечает эксперт.

Чтобы помочь себе, необходимо соблюдать питьевой режим:

чистая вода,

морсы без сахара из кислых ягод (отлично подойдет клюква или брусника, богатая витамином С и работающая как жаропонижающее).

Хорошо включать нежирные сорта белой рыбы, отварную индейку или курицу в виде суфле.

Из круп лучше отдавать предпочтение мягким, обволакивающим: зеленая и коричневая разваренная гречка, рисовая каша на воде, пшено.

Овощи и фрукты лучше обрабатывать термически — запеченное яблоко, овощные рагу, чтобы снизить нагрузку на пищеварение.

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