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Нутрициолог перечислила продукты, которые стоит исключить при ОРВИ

1:47
Здоровье

Сезон повышенной заболеваемости по-прежнему открыт. Новые штаммы коронавируса, грипп, ОРВИ — все это осложняется похолоданием. Если вы заболели, то для начала нужно снизить нагрузку на организм за счет питания, рассказывает читателям Pravda.Ru нутрициолог Дарья Мравцева.

Нутрициолог перечислила продукты, которые стоит исключить при ОРВИ
Фото: Openverse by foshydog is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

В первую очередь, нужно исключить продукты, вызывающие воспаление: к ним относятся:

  • сахар,
  • молочные продукты,
  • глютен.

Эти продукты нарушают микробиом, повышают кишечную проницаемость и усиливают воспаление.

"Целесообразно применять питание с пониженным употреблением продуктов, которые вызывают брожение конкретно у вас. Продукты, которые могут вызывать брожение: это капуста, бобовые, груши и сливы, лук и чеснок. В них содержатся молекулы углеводов, которые у определенных людей, при попадании в толстый кишечник, вызывают сильное газообразование. Про газировку, сладости и фастфуд не буду напоминать. От них лучше воздерживаться и в здоровые времена", — отмечает эксперт.

Чтобы помочь себе, необходимо соблюдать питьевой режим:

  • чистая вода,
  • морсы без сахара из кислых ягод (отлично подойдет клюква или брусника, богатая витамином С и работающая как жаропонижающее).

Хорошо включать нежирные сорта белой рыбы, отварную индейку или курицу в виде суфле.

Из круп лучше отдавать предпочтение мягким, обволакивающим: зеленая и коричневая разваренная гречка, рисовая каша на воде, пшено.

Овощи и фрукты лучше обрабатывать термически — запеченное яблоко, овощные рагу, чтобы снизить нагрузку на пищеварение.

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