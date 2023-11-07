Офтальмолог рассказал про болезнь, которая приводит к потере зрения

1:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По данным ВОЗ, большинство случаев нарушения зрения диагностируется у людей в возрасте старше 50 лет, однако эти проблемы встречаются в любом возрасте. Наиболее распространены в России и в мире именно те офтальмологические болезни, которые приводят к снижению или потере зрения. Например, глаукома — это целая группа заболеваний глаз, объединенных значительным повышением уровня внутриглазного давления (ВГД). При отсутствии лечения она может приводить к полной слепоте, отмечает д. м.н., глава отдела глаукомы в ФГБУ "НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца" МЗ РФ Сергей Петров.

Фото: "Eye" by SamJUK is licensed under CC BY 2.0.

"Глаукому необходимо выявить на ранней стадии, чтобы предотвратить развитие серьезных осложнений, в том числе слепоты. Число больных с глаукомой в России увеличивается, что соответствует и мировым тенденциям. За последние 10 лет прирост пациентов с этим диагнозом составляет около 10-20 миллионов случаев в год по миру. При этом глаукома, которая считается болезнью пожилых, с каждым годом "молодеет". В центре внимания врачей сегодня — персонифицированный подход и корректный выбор стартовой терапии, ведь около 80% пациентов в начале болезни получают именно медикаментозное лечение", — рассказывает читателям Pravda.Ru врач.

К сожалению, отмечает эксперт, около половины всех больных с глаукомой закапывают назначенные им капли нерегулярно. Поэтому важно, чтобы врачи беседовали со своими пациентами. Необходимо уделять внимание каждому случаю, рассказывать о диагнозе, говорить с их родственниками, отвечать на их вопросы — тогда приверженность лечению (готовность соблюдать назначения) повысится.