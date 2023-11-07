Гастроэнтеролог Белоусов: избавить от икоты поможет надавливание на корень языка

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существуют простые способы для избавления от кратковременной (не хронической) икоты. Гастроэнтеролог Евгений Белоусов, работающий в клинике академика Ройтберга при АО "Медицина", поделился этими методами с "Газетой.Ru".

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Один из эффективных способов при стрессовой икоте — это задержание дыхания. Необходимо задержать дыхание на 10-20 секунд и затем медленно выдохнуть. Это упражнение следует повторить несколько раз. Другой метод включает высунутый язык, который нужно удерживать в этом положении некоторое время.

Евгений Белоусов также отметил, что в некоторых случаях можно попробовать надавить на корень языка, чтобы вызвать рвотный рефлекс и переключить организм с икоты. Однако, следует быть осторожным и не использовать этот метод сразу после еды.

Еще одним способом является раздражение вкусовых рецепторов с помощью продуктов с ярким вкусом, таких как лимон, соль или сахар. Чтобы этот метод сработал, нужно удерживать продукт во рту некоторое время. Также можно попробовать затыкать уши на 20-30 секунд или надавливать на мягкую зону за мочками ушей.

Евгений Белоусов также предложил употребление холодной воды маленькими глотками или через трубочку. Это поможет отвлечь организм и снизить активность пищевода.

Важно отметить, что эффективность этих методов может различаться у разных людей, поэтому стоит попробовать несколько и выбрать наиболее подходящий для себя способ.

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