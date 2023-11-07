Daily Mail: капуста полезна для пищеварения и сердца

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американская диетолог Стефани Маккерчер поделилась информацией о полезных свойствах капусты для организма. Она отметила, что этот овощ оказывает благоприятное воздействие на работу желудочно-кишечной системы благодаря высокому содержанию клетчатки. Кроме того, капуста обогащена калием, который играет важную роль в поддержании здоровой сердечной функции. Эту информацию предоставил Daily Mail.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Специалист по здоровому питанию пояснила, что капуста богата клетчаткой, которая является нерастворимым пищевым волокном, способствующим нормализации пищеварения и оказывающим положительное воздействие на микробиом в кишечнике. Кроме того, капуста является источником витамина C, который способствует лучшему усвоению железа и кальция в организме, а также способствует снижению уровня холестерина.

Также следует отметить, что витамин C обладает антиоксидантными свойствами. Антиоксиданты — это вещества, которые защищают клетки организма от повреждения активными формами кислорода. Это означает, что употребление капусты способствует защите клеток от воздействия окислительного стресса.

Кроме того, капуста богата калием и витамином A. Калий участвует в сокращении сердечной мышцы и поддержании стабильного артериального давления, а витамин A (ретинол) играет важную роль в поддержании иммунитета, здоровья глаз и кожи.

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