Daily Mail: учёные рассказали о способах замедления старения организма

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американские ученые в беседе с изданием Daily Mail озвучили методы, которые могут замедлить процесс старения организма на шесть лет.

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Медики утверждают, что биологическое старение можно уменьшить, отказавшись от вредных привычек, придерживаясь правильного питания, регулярно занимаясь физическими упражнениями и обеспечивая себе здоровый сон. Также важно контролировать вес, уровень сахара и инсулина в крови, и поддерживать нормальное кровяное давление.

Эти выводы были сделаны на основе исследования, в котором участвовали более 6500 человек. Специалисты проанализировали данные о состоянии здоровья участников и узнали их реальный возраст. Затем они выяснили, соблюдают ли участники перечисленные рекомендации.

Оказалось, что у тех, кто не придерживался этих правил, биологический возраст превышал календарный на пять лет. Вторая группа участников, которая следовала этим рекомендациям, была биологически моложе на шесть лет, чем указано в их паспортах.

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