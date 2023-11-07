Американские ученые в беседе с изданием Daily Mail озвучили методы, которые могут замедлить процесс старения организма на шесть лет.
Медики утверждают, что биологическое старение можно уменьшить, отказавшись от вредных привычек, придерживаясь правильного питания, регулярно занимаясь физическими упражнениями и обеспечивая себе здоровый сон. Также важно контролировать вес, уровень сахара и инсулина в крови, и поддерживать нормальное кровяное давление.
Эти выводы были сделаны на основе исследования, в котором участвовали более 6500 человек. Специалисты проанализировали данные о состоянии здоровья участников и узнали их реальный возраст. Затем они выяснили, соблюдают ли участники перечисленные рекомендации.
Оказалось, что у тех, кто не придерживался этих правил, биологический возраст превышал календарный на пять лет. Вторая группа участников, которая следовала этим рекомендациям, была биологически моложе на шесть лет, чем указано в их паспортах.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
Садальский поделился своим мнением о том, почему последние действия Пугачевой вызвали неодобрение в сети.