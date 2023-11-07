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Диетолог рассказала о смертельной опасности полного отказа от сладкого

1:33
Здоровье

Диетолог Елена Соломатина пояснила, почему не следует полностью отказываться от сладостей и сахара. По мнению эксперта, исключение сахара из рациона может негативно повлиять на здоровье и даже стать причиной серьезных последствий, включая смертельные исходы. Это связано с тем, что глюкоза, получаемая из сладких продуктов, играет важную роль в функционировании организма.

Диетолог рассказала о смертельной опасности полного отказа от сладкого
Фото: openverse by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0

"Мы не можем долго обходиться без этого элемента. Сахар способствует лучшему восприятию информации и обеспечивает организм необходимыми питательными веществами. Более того, головной мозг в значительной степени зависит от поступления глюкозы в организм", — уточнила диетолог.

Врач подчеркнула, что при всей важности сахара в рационе важно бережно контролировать его потребление. Сладости и продукты с высоким гликемическим индексом следует употреблять в умеренных количествах. Она также рекомендовала регулярно заниматься физической активностью, чтобы своевременно сжигать калории, полученные из пищи.

Соломатина также предостерегла от самых серьезных последствий полного исключения сладкого из рациона:

"Организм будет до последнего пытаться получить глюкозу, даже используя свои запасы. В случае продолжительного голодания человек не умирает сразу. Сначала организм расходует запасы сахара из печени и мышц, затем начинается разложение жиров и белков". — заключила она.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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