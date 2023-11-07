Количество госпитализаций с COVID-19 увеличивается

2:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сегодня на портале объясняем.рф появилась информация о том, что за сорок четвёртую неделю 2023 года (с 30 октября по 5 ноября) количество госпитализаций в стране составило 5 042 человека. Это означает, что по сравнению с сорок третьей неделей отмечается увеличение на 33,4%. Рост количества госпитализаций произошёл в 64 регионах России.

Фото: openverse by governortomwolf is licensed under CC BY 2.0.

В то же время вырос и процент выздоравливающих. В сравнении с предыдущей неделей — на 10,8% (всего выздоровело 22 993 человека).

Сайт Объясняем.рф запущен Правительством России для информирования граждан по наиболее актуальным вопросам. На данном портале публикуется сводка о количестве госпитализированных, выздоровевших и умерших.

Омикрон-штамм EG.5 "Эрис" выявили в феврале 2023 года. За последнее время частота его обнаружения стала выше. Наибольшую активность штамм демонстрирует в Индии и Великобритании. Биологии и медики отмечают, что отличительная черта нового возбудителя — повышенная заразность. При этом тяжесть общего протекания болезни не слишком отличается от предыдущих вариантов.

Симптомы "Эрис" почти неотличимы от ОРВИ:

заложенность носовых пазух;

головная боль;

вялость;

боль при глотании;

лихорадка;

ломота в суставах;

резь в глазах и слезотечение.

Ранее Роспотребнадзор заявлял о том, что "Эрис" более адаптивен в сравнении с другими вариантами коронавируса. Рекомендации врачей в связи с появлением нового штамма остались прежними:

использовать средства индивидуальной защиты;

при первых признаках — оставаться дома и обращаться к врачу.

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