Сегодня на портале объясняем.рф появилась информация о том, что за сорок четвёртую неделю 2023 года (с 30 октября по 5 ноября) количество госпитализаций в стране составило 5 042 человека. Это означает, что по сравнению с сорок третьей неделей отмечается увеличение на 33,4%. Рост количества госпитализаций произошёл в 64 регионах России.
В то же время вырос и процент выздоравливающих. В сравнении с предыдущей неделей — на 10,8% (всего выздоровело 22 993 человека).
Сайт Объясняем.рф запущен Правительством России для информирования граждан по наиболее актуальным вопросам. На данном портале публикуется сводка о количестве госпитализированных, выздоровевших и умерших.
Омикрон-штамм EG.5 "Эрис" выявили в феврале 2023 года. За последнее время частота его обнаружения стала выше. Наибольшую активность штамм демонстрирует в Индии и Великобритании. Биологии и медики отмечают, что отличительная черта нового возбудителя — повышенная заразность. При этом тяжесть общего протекания болезни не слишком отличается от предыдущих вариантов.
Симптомы "Эрис" почти неотличимы от ОРВИ:
Ранее Роспотребнадзор заявлял о том, что "Эрис" более адаптивен в сравнении с другими вариантами коронавируса. Рекомендации врачей в связи с появлением нового штамма остались прежними:
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Садальский поделился своим мнением о том, почему последние действия Пугачевой вызвали неодобрение в сети.