Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Bloomberg: в США начнут использовать соевые бобы для создания биодизеля
Депутат Рады, написавший об отставке Залужного, удалил свой пост
Новое исследование: Сфинкс мог быть построен из естественной скалы, разрушенной ветром
Глава МВД Колокольцев призвал ужесточить контроль за мигрантами в РФ
Погибшим в зоне СВО операторам дронов дали посмертное звание Героев России
Разгадка проблемы ожирения: ученые предлагают объединяющую теорию
В офисе президента Украины дали опровержение сообщения об отставке Залужного
Учёные обнаружили особую восприимчивость к боли у рыжеволосых людей
Девочка во время рыбалки с отцом обнаружила в реке кости мамонта возрастом 100 000 лет

Количество госпитализаций с COVID-19 увеличивается

2:01
Здоровье

Сегодня на портале объясняем.рф появилась информация о том, что за сорок четвёртую неделю 2023 года (с 30 октября по 5 ноября) количество госпитализаций в стране составило 5 042 человека. Это означает, что по сравнению с сорок третьей неделей отмечается увеличение на 33,4%. Рост количества госпитализаций произошёл в 64 регионах России.

Количество госпитализаций с COVID-19 увеличивается
Фото: openverse by governortomwolf is licensed under CC BY 2.0.

В то же время вырос и процент выздоравливающих. В сравнении с предыдущей неделей — на 10,8% (всего выздоровело 22 993 человека).

Сайт Объясняем.рф запущен Правительством России для информирования граждан по наиболее актуальным вопросам. На данном портале публикуется сводка о количестве госпитализированных, выздоровевших и умерших.

Омикрон-штамм EG.5 "Эрис" выявили в феврале 2023 года. За последнее время частота его обнаружения стала выше. Наибольшую активность штамм демонстрирует в Индии и Великобритании. Биологии и медики отмечают, что отличительная черта нового возбудителя — повышенная заразность. При этом тяжесть общего протекания болезни не слишком отличается от предыдущих вариантов.

Симптомы "Эрис" почти неотличимы от ОРВИ:

  • заложенность носовых пазух;
  • головная боль;
  • вялость;
  • боль при глотании;
  • лихорадка;
  • ломота в суставах;
  • резь в глазах и слезотечение.

Ранее Роспотребнадзор заявлял о том, что "Эрис" более адаптивен в сравнении с другими вариантами коронавируса. Рекомендации врачей в связи с появлением нового штамма остались прежними:

  • использовать средства индивидуальной защиты;
  • при первых признаках — оставаться дома и обращаться к врачу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
Популярное
Заслуженный артист Садальский прокомментировал ситуацию вокруг Аллы Пугачёвой

Садальский поделился своим мнением о том, почему последние действия Пугачевой вызвали неодобрение в сети.

Заслуженный артист Садальский прокомментировал ситуацию вокруг Аллы Пугачёвой
Певицу Аллу Пугачёву заметили у церкви в латышской Сигулде
Алла Пугачёва замечена в Латвии
Сегодня по России ударит мощнейшая магнитная буря
Ученые назвали размер члена, который удовлетворит всех
Уральские казаки путешествовали по всей Евразии Сергей Лебедев Украина вступила в предпоследний этап своего существования Любовь Степушова "Ну всё, приехали!": Украина получила F-16 для сбивания ВКС РФ Олег Володин
Названо пять изменений, которые произойдут с организмом после месяца без алкоголя
Учёные назвали три возраста, когда последствия алкоголя наиболее опасны
Выяснилось, что помощник Залужного погиб из-за своего сына
Выяснилось, что помощник Залужного погиб из-за своего сына
Последние материалы
Более 100 наскальных рисунков возрастом 2000 лет обнаружены в притоке Амазонки
Лионель Месси рассказал, что пока не планирует завершать карьеру
Эксперт Наташкин: "Используя нейросети, мошенники создали новые схемы обмана"
NIUS: Шольц уже не спорит с тем, что возглавляет самое глупое правительство в мире
Жожоба и кокос: восемь лучших эфирных масел для расслабляющей ванны
В Раде сообщили о представлении на отставку Залужного
Автоэксперт рассказал, какие три привычки водителей приближают поломку двигателя: низкие обороты и непрогретый мотор
У учителей станет больше полномочий в борьбе с телефонами на уроках
Аромат духов и чувство юмора: девять важных деталей, которые парни замечают в девушке, но не говорят об этом
В США раскрыли потенциал "уничтожения" русских
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников