Врачи рассказали, что упражнения для глаз не улучшат зрение

3:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые считают, что зарядка для глаз улучшает зрение. Однако врачи уверены, что это миф. В беседе с Pravda.Ru они рассказали, почему это так и как сохранить зрение.

Фото: "Eye" by SamJUK is licensed under CC BY 2.0.

"Миф — это когда пациент сам пытается себе что-то назначить и делать что-то. А правда — это когда на фоне определенного рода терапии врачом назначается специализированная гимнастика либо самостоятельная в домашних условиях, либо при помощи специальной аппаратуры", — прокомментировал врач, офтальмолог, окулист Вячеслав Куренков.

Медик отметил, что остротой зрением должен наблюдать специалист. Важно посещать офтальмолога с профилактической целью. Это не менее одного раза в год, если со зрением всё в порядке. Если есть какие-либо проблемы, то очередность посещения специалиста назначает уже ведущий врач, который ведёт пациента.

"А так все стандартные рекомендации: здоровый образ жизни, чередование бодрствования и отдыха, работы и сна, естественно, разнообразное питание, богатое как витаминами, так и микроэлементами, естественно, чередование мясных, рыбных, овощных продуктов в рационе и так далее", — поделился Куренков.

Для того, чтобы оценить нехватку тех или иных минералов или витаминов, делается анализ крови, если у доктора есть какие-либо сомнения.

Врач-офтальмолог Елена Воротникова считает, что мнение о том, что зарядка для глаз улучшает зрение — это миф.

"Она немножко иногда подходит детям. Взрослым никак не улучшает зрение. Это только такой небольшой вспомогательный метод, но зрение не улучшает. То есть ни ухудшает, ни улучшает. Особо ничего не делает. Да, эффективность не доказана", — рассказала медик.

Зарядка должна быть не для глаз, а комплексная, весь организм должен двигаться, чтобы был эффект при длительном сидении, чтении за компьютером.

"В рамках обычной зарядки в течение 10 минут каждый час — это значительно облегчит нагрузку на глаза и на организм в целом", — поделилась Воротникова.

Врач рассказала, что нет продуктов, которые бы помогли сохранить остроту зрения на долгие годы.

"Всё, что сейчас употребляет человек при нормальных условиях, при нормальном снабжении те продукты, которые есть в магазине, разнообразное питание — этого вполне достаточно для того, чтобы обеспечить глаза питательными веществами. А образ жизни — просто обычный здоровый образ жизни, который рекомендуют все врачи. То есть движение, свежий воздух, без вредных привычек. И ничего такого, что особо делать именно для глаз не существует", — поделилась врач.

Она подчеркнула, что глаза — это не изолированная структура. Они являются частью организма, и всё, что хорошо для организма, то хорошо для глаз. Всё, что плохо для организма, то имеет негативные последствия для глаз.

"Но среди продуктов питания, в которых можно найти пользу для глаз, часто указывают продукты, содержащие лютеин. Самое большое содержание в белокочанной капусте, но не в морковке", — заключила Воротникова.

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