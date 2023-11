Daily Mail: употребление витаминов без назначения врача опасно для здоровья

Your browser does not support the audio element.

Исследователи из университета Тафтс в США выявили, что прием больших доз кальция в виде добавок увеличивает риск смертельного исхода при различных формах рака. Исследователи из университета Цинхуа также обнаружили, что бета-каротин, популярная добавка, увеличивает вероятность развития рака легких. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.