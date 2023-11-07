Daily Mail: употребление витаминов без назначения врача опасно для здоровья

2:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи из университета Тафтс в США выявили, что прием больших доз кальция в виде добавок увеличивает риск смертельного исхода при различных формах рака. Исследователи из университета Цинхуа также обнаружили, что бета-каротин, популярная добавка, увеличивает вероятность развития рака легких. Об этом сообщает Daily Mail.

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Бета-каротин — желто-оранжевый растительный пигмент, содержащийся в моркови и других овощах. Считается, что этот компонент оказывает положительное воздействие на работу мозга, способствует повышению концентрации внимания и улучшению памяти. Однако, в результате анализа 18 научных исследований, касающихся воздействия бета-каротина на организм человека, китайские исследователи из университета Цинхуа выяснили, что данная пищевая добавка повышает риск развития рака легких у курильщиков примерно на 16%. Этот эффект был замечен даже при приеме небольших доз.

Соответственно, американские ученые из университета Тафтс также установили связь между употреблением пищевых добавок и повышением вероятности развития онкологических заболеваний. Они утверждают, что прием больших доз кальция (более 1000 мг в день) удваивает риск летального исхода при любой форме рака. Профессор диетологии из Университета Глазго, Майк Лин, объяснил, что человеческий организм не приспособлен к обработке избыточного количества витаминов.

"Человечество эволюционировало, потребляя очень ограниченное количество витаминов с пищей", — сказал диетолог.

Лин утверждает, что в организме человека отсутствуют биологические механизмы, которые способны справиться с избытком витаминов, что может привести к токсическому воздействию, поскольку избыток витаминов накапливается в органах и тканях. Профессор подчеркивает, что сбалансированное питание может обеспечить все потребности организма в различных витаминах и минералах, и поэтому не рекомендуется употребление пищевых добавок без назначения врача.

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