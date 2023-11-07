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Онколог перечислил самые коварные виды рака: они долго себя никак не проявляют

1:36
Здоровье

Онкология остается одной из самых распространенных причин смертности среди болезней. И есть несколько агрессивных видов рака, которые очень быстро могут перейти из первой в четвертую стадию, оставляя мало шансов на успешное излечение. Об этом рассказал порталу NSG.RU главный онколог Новосибирской области Сергей Фурсов.

Онколог перечислил самые коварные виды рака: они долго себя никак не проявляют
Фото: https://staticsnews.medsblalabs.com/

На первом месте стоит рак кожи. Важно уточнить, что его делят на три типа: плоскоклеточный, базальноклеточный и меланому. Именно последний считается самым агрессивным среди остальных. Меланома быстро развивается до 4-й стадии.

Заболеваемость меланомой невысокая, но это одна из самых агрессивных злокачественных опухолей, которые трудно поддаются лечению. И без лечения высокая одногодичная летальность, — отметил Сергей Фурсов.

На втором месте идёт рак поджелудочной железы. По своему строению, протеканию и трудности диагностики, это один из раков, которые диагностируются чаще всего на последних стадиях. Его коварность в том, что на ранних стадиях чаще всего он себя никак не проявляет.

Замыкает печальную тройку лидеров  рак лёгкого. Опухоль может долгое время никак себя не проявлять. При этом она растёт невероятными темпами. Из-за этого и смертность от рака легкого очень высока. Чаще всего рак легкого связан с курением — в 80% случаев. Но всё больше становится и некурящих пациентов.

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Автор Алексей Букин
Алексей Букин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
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