Онколог перечислил самые коварные виды рака: они долго себя никак не проявляют

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Онкология остается одной из самых распространенных причин смертности среди болезней. И есть несколько агрессивных видов рака, которые очень быстро могут перейти из первой в четвертую стадию, оставляя мало шансов на успешное излечение. Об этом рассказал порталу NSG.RU главный онколог Новосибирской области Сергей Фурсов.

Фото: https://staticsnews.medsblalabs.com/

На первом месте стоит рак кожи. Важно уточнить, что его делят на три типа: плоскоклеточный, базальноклеточный и меланому. Именно последний считается самым агрессивным среди остальных. Меланома быстро развивается до 4-й стадии.

Заболеваемость меланомой невысокая, но это одна из самых агрессивных злокачественных опухолей, которые трудно поддаются лечению. И без лечения высокая одногодичная летальность, — отметил Сергей Фурсов.

На втором месте идёт рак поджелудочной железы. По своему строению, протеканию и трудности диагностики, это один из раков, которые диагностируются чаще всего на последних стадиях. Его коварность в том, что на ранних стадиях чаще всего он себя никак не проявляет.

Замыкает печальную тройку лидеров рак лёгкого. Опухоль может долгое время никак себя не проявлять. При этом она растёт невероятными темпами. Из-за этого и смертность от рака легкого очень высока. Чаще всего рак легкого связан с курением — в 80% случаев. Но всё больше становится и некурящих пациентов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...