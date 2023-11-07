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Врач Абакумов дал аллергикам советы по выживанию в мире с шерстью и пыльцой

Здоровье

Врач доказательной медицины Олег Абакумов поделился несколькими советами для аллергиков, чтобы помочь им лучше справляться с аллергенами, которые, к сожалению, не всегда можно избежать.

Врач Абакумов дал аллергикам советы по выживанию в мире с шерстью и пыльцой
Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Вы взяли котенка и на следующий день чихаете не по-детски? Каждая уборка превращается в настоящий испытания? Не волнуйтесь, есть методы для борьбы с этой реакцией". — напомнил врач.

Абакумов посоветовал обратить внимание на эффективный метод борьбы с аллергией, который называется "АСИТ" (аллерген-специфическая иммунотерапия). Этот метод рекомендуется многими специалистами в данной области. В ходе процедуры в организм вводится маленькие, но увеличивающиеся дозы аллергена, вызывающего аллергическую реакцию, такую как слезы и чихание. Дозы могут быть введены путем инъекций или под язык в виде таблеток.

Абакумов подчеркнул, что АСИТ существует с 1911 года и научно доказана. Ученый Леонард Нун внедрял экстракт пыльцы пациентам с сенной лихорадкой, и это снижало их чувствительность к аллергену. В 50-е годы другой врач провел клиническое исследование, вводя пациентам экстракт пыльцы и пустышку. Это не вызывало аллергических реакций.

Перед началом процедуры важно определить, на какой аллерген у вас возникает реакция. Это можно сделать с помощью кожных тестов или анализов крови на наличие специфических антител (IgE). Доктор Абакумов предупредил, что кожные тесты не рекомендуется проводить во время беременности и в период обострения аллергии. АСИТ также не подходит для людей с онкологией, серьезными психическими расстройствами, СПИДом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и при приеме ингибиторов МАО в сочетании с симпатомиметиками.

Если вы выбираете таблетки или капли, то улучшение вашего состояния будет заметно через 3-4 месяца. В общей сложности, процесс лечения займет около трех лет, и вам придется придерживаться специальной диеты. Процедура АСИТ с инъекциями проводится в два этапа: сначала вводятся дозы 1-3 раза в неделю в течение полугода, а затем наступает фаза плато, где инъекции делаются 1 раз в месяц в течение 3-5 лет, сообщает "Вести Подмосковья".

"Если у вас аллергия на растительную пыльцу, лучше начинать терапию за 4 месяца до начала цветения сезона. А если аллергическая реакция связана с домашней пыльцой, то лучше начинать лечение в период ремиссии". — заключил Абакумов.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
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Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
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