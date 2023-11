Врач Абакумов дал аллергикам советы по выживанию в мире с шерстью и пыльцой

Врач доказательной медицины Олег Абакумов поделился несколькими советами для аллергиков, чтобы помочь им лучше справляться с аллергенами, которые, к сожалению, не всегда можно избежать.

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.