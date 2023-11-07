Раскрыты последствия ношения неправильных носков зимой

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Неподходящие носки или их неправильное ношение могут привести к плачевным последствиям для ног, предупредили в Ассоциации медицинских центров и врачей "Лига подиатрии". Поскольку в холодное время года без носков никак не обойтись, эксперты организации дали несколько советов.

Фото: flickr.com/ bark

Итак, самыми неподходящими на зиму носками специалисты признали:

Тесные

Они провоцируют онихокриптоз — вросший ноготь. Кроме того, сдавливая ноги, тесные носки ухудшают кровообращение и отток лимфы, что может привести к отёкам и даже — у пожилых — трофическим язвам.

"Разумеется, мы выносим за скобки компрессионное белье, назначенное специалистом по показаниям", — уточнил мануальный терапевт, кинезиолог Григорий Крутов.

Слишком свободные

Если носки будут собираться и морщиться на ногах, вы заработаете мозоли. А в гололёд это повышает риск падения.

"Совершенно недопустимо ношение носков не по размеру тем, кто столкнулся с синдромом диабетической стопы", — добавил Григорий Крутов.

Носки с вышивками и аппликациями

"Это попросту небезопасно, так как может травмировать кожу, открывая ворота инфекции", — объяснила исполнительный директор "Лиги подиатрии" Ольга Чижевская.

Синтетические и термоноски

Тут всё очевидно — ноги в таких носках потеют и заражаются грибком. Производители термобелья заявляют о наличии в его составе шерсти овец породы меринос, но это скорее рекламный ход — основа у него всё же синтетическая.

Хлопчатобумажные

Они плохо отводят влагу, и если в холодную погоду ноги в хлопчатобумажных носках вспотеют, то обязательно замёрзнут.

Двойные

Ногам в них будет тесно и неудобно, что, помимо банального неудобства, повлечёт массу различных проблем — от нарушений работы опорно-двигательного аппарата до ухудшения кровообращения в стопах.

"А значит, возрастет риск, наоборот, замерзнуть или даже отморозить ноги", — предупредила Ольга Чижевская.

Носите зимой тонкие шерстяные или кашемировые носки, подытожили специалисты.

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