Нутрициолог Элина Гейман перечислила сладости, которые способствуют снижению веса.
Гейман объяснила, что некоторые сладкие лакомства помогают похудеть. Она призвала выбирать низкокалорийные сладости.
Эксперт посоветовала есть ягоды, содержащие минимум сахара и максимум витаминов.
В качестве альтернативы она рекомендовала лакомиться мармеладом домашнего приготовления на агар-агаре. Он, по словам специалиста, улучшает работу микрофлоры кишечника и помогает бороться с лишним весом.
Ранее диетолог Тихмирова перечислила самые полезные осенние овощи.
Рекомендовала нутрициолого также есть пастилу, приготовленную из яблок, так как она содержит много пектина.
Гейман в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала также о тортах с "нулевой калорийностью". Они готовятся без лактозы и сахара с добавлением моркови, мака и вишни.
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