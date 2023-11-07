Нутрициолог рассказала о сладостях, которые помогают похудеть

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нутрициолог Элина Гейман перечислила сладости, которые способствуют снижению веса.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Гейман объяснила, что некоторые сладкие лакомства помогают похудеть. Она призвала выбирать низкокалорийные сладости.

Эксперт посоветовала есть ягоды, содержащие минимум сахара и максимум витаминов.

В качестве альтернативы она рекомендовала лакомиться мармеладом домашнего приготовления на агар-агаре. Он, по словам специалиста, улучшает работу микрофлоры кишечника и помогает бороться с лишним весом.

Ранее диетолог Тихмирова перечислила самые полезные осенние овощи.

Рекомендовала нутрициолого также есть пастилу, приготовленную из яблок, так как она содержит много пектина.

Гейман в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала также о тортах с "нулевой калорийностью". Они готовятся без лактозы и сахара с добавлением моркови, мака и вишни.

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