К повседневным привычкам, вредящим голосу, относятся шептание и курение

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-оториноларинголог "СМ-Клиника" Валентин Лагутин назвал распространённые привычки, которые вредят горлу.

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По словам эксперта, к ним относится привычка говорить шёпотом, из-за чего голосовые связки растягиваются и привыкают быть в разомкнутом состоянии. Также плохо влияет на здоровье горла курение, которое повреждает слизистые глотки и гортани.

Отоларинголог отметил, что любители полоскать горло одновременно содой и солью также вредят своей слизистой. В качестве полосканий лучше отдавать предпочтение отварам, обладающим дубильным действием — крепкому чёрному чаю, шалфею, ромашке, пишет Газета.Ru.

Отрицательно на связки в осенне-зимний период влияет слишком сухой воздух в помещении, а также стрессы.

"Стрессы могут вести к недосмыканию голосовых связок и развитию гипотонусной дисфонии либо к избыточному пересмыканию и, соответственно, к гипертонусной дисфонии. Это проявляется как осиплость и огрубление голоса", — объяснил Лагутин.

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ПОЧЕМУ БОЛИТ ГОРЛО