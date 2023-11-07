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Ученые нашли новое полезное свойство кофе

1:06
Здоровье

В последние время в научных публикациях были опубликованы результаты нескольких исследований, посвященных воздействию кофе на организм человека. Для любителей этого напитка есть хорошие новости.

Ученые нашли новое полезное свойство кофе
Фото: "Coffe break" by Infomastern is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ученые из Китая обнаружили новое полезное свойство кофе на генетическом уровне: этот бодрящий напиток может стать средством профилактики мигрени, как показывают исследования на генетическом уровне. У поклонников кофе чаще встречается особая мутация, которая помогает защититься от развития этого недуга, сообщает журнал Nature.

Португальские ученые выяснили, что кофеин замедляет кровоток в мозгу, как сообщает Science Direct, и это может снизить интенсивность головной боли. Однако следует помнить об опасности: кофе также может оказать негативное воздействие на кровообращение в мозге.

Исследователи из Сингапура обнаружили, что кофеин снижает риск развития болезни Паркинсона у людей с определенными вариантами гена LRRK2, как указывает The Lancet.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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