В последние время в научных публикациях были опубликованы результаты нескольких исследований, посвященных воздействию кофе на организм человека. Для любителей этого напитка есть хорошие новости.
Ученые из Китая обнаружили новое полезное свойство кофе на генетическом уровне: этот бодрящий напиток может стать средством профилактики мигрени, как показывают исследования на генетическом уровне. У поклонников кофе чаще встречается особая мутация, которая помогает защититься от развития этого недуга, сообщает журнал Nature.
Португальские ученые выяснили, что кофеин замедляет кровоток в мозгу, как сообщает Science Direct, и это может снизить интенсивность головной боли. Однако следует помнить об опасности: кофе также может оказать негативное воздействие на кровообращение в мозге.
Исследователи из Сингапура обнаружили, что кофеин снижает риск развития болезни Паркинсона у людей с определенными вариантами гена LRRK2, как указывает The Lancet.
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