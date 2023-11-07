Врач Даниелян: современная медицина может провоцировать все осложнения во время беременности

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Современная медицина способна справиться с практически всеми осложнениями, которые могут возникнуть во время беременности, сообщает акушер-гинеколог, эксперт медицинского факультета Университета "Синергия", Лусине Даниелян. Врачи могут также предсказать вероятность осложнений при родах.

Фото: pxhere.com

"Медицина не является точной наукой, но мы можем оценить вероятность возникновения осложнений в разных ситуациях и выбрать такой путь, который минимизирует или исключает их", - отметила акушер-гинеколог.

Она также подчеркнула, что осложнения бывают разными и имеют разную частоту возникновения. Например, разрывы промежности 1-й степени, которые случаются у каждой второй родильницы во время родов, могут быть легко восстановлены после операции, занимающей от 5 до 10 минут.

"Осложнением является также разрыв промежности 3-4-й степени, который встречается реже — всего в 1-5% случаев. Если такое осложнение возникнет, операция займет около 40-60 минут, и пациентке потребуется более длительное восстановление с участием других специалистов. Несмотря на некоторые ограничения, качество жизни можно восстановить до определенного уровня, при условии, что помощь будет оказана на высоком уровне", - добавила Даниелян.

Ранее сообщалось о редком случае двойной беременности, сочетающей маточную и внематочную, в городской больнице №6 в Ростове-на-Дону. Специалисты утверждают, что такая беременность встречается в 0,6-4% случаев. Несмотря на сложности, беременность прошла без осложнений, и женщина успешно родила здорового мальчика.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Осложнения во время беременности. Факторы риска развития преэклампсии