Врач Хухрев: боль и отек голени — сигнал тромбоза глубоких вен

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Алексей Хухрев подчеркнул, что симптомы, такие как боль в голени, отек и синюшность, могут свидетельствовать о развитии тромбоза глубоких вен.

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Эти признаки обычно проявляются на одной ноге и требуют немедленной медицинской консультации и ультразвукового исследования вен нижних конечностей.

Как сообщает Москва 24, тромбоз может возникнуть у пациентов, которые проводят длительное время в горизонтальном положении, включая госпитализацию, а также у лиц, которые ограничены в подвижности.

Длительные перелеты также могут стать провоцирующими факторами для развития тромбоза. Эксперт подчеркнул, что в случае, если тромб проникнет в легкие, это может представлять серьезную угрозу для жизни.

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Признаки #тромбоза вен нижних конечностей. Три основных симптома тромбоза глубоких вен.