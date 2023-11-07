Онколог Астраханцев: у людей с более чем 50 родинками повышен риск развития рака кожи

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Люди, у которых на коже более 50 родинок, подвергают себя повышенному риску развития меланомы - агрессивного рака кожи. Об этом сообщает онколог-химиотерапевт, заместитель главного врача по лечебной части "Евроонко" Максим Астраханцев.

Фото: официальный сат минздрава России

"Исследования показывают, что у людей с более чем 50 родинками повышается риск развития меланомы — агрессивного вида рака кожи. Им стоит тщательнее ухаживать за своей кожей и защищать её от ультрафиолета", — сказал специалист.

Астраханцев напомнил о средствах защиты от ультрафиолетовых лучей. В частности, важно использовать солнцезащитный крем с высоким индексом SPF, таким как SPF-50, особенно летом и во время отдыха в регионах с сильным солнечным излучением.

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