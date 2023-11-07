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Врач-гепатолог Вялов назвал боли со стороны спины симптом разрушения поджелудочной железы

1:37
Здоровье

Гастроэнтеролог и гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов объяснил, как у казалось бы здорового человека может возникнуть опасное состояние, такое как острый панкреатит. Недуг представляет собой воспаление поджелудочной железы, пояснил специалист.

Врач-гепатолог Вялов назвал боли со стороны спины симптом разрушения поджелудочной железы
Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Клетки поджелудочной железы погибают, отмирают, разрушаются. Из-за этого начинается отёк окружающей ткани. Воспаление может протекать молниеносно. Тогда это острый панкреатит", — рассказал медик на своём канале в YouTube.

Врач отметил, что ситуация, когда развивается острый панкреатит, очень опасна и требует немедленной медицинской помощи.

Чаще всего заболевание развивается после серьёзных нагрузок на поджелудочную железу. Например, употребление большого количества алкоголя в сочетании с острыми закусками может привести к повышению уровня триглицеридов в крови. Курение дополнительно способно навредить поджелудочной железе.

Когда в органе повышается давление, это приводит к гибели клеток и появлению боли со стороны спины. Если процесс развивается быстро и не лечится, разрушение поджелудочной железы может идти быстро, и у пациентов возникают опоясывающие боли.

"Болит вокруг, потому что рядом с поджелудочной железой находится большое нервное сплетение и если оно попадает в очаг воспаления, то тогда боль разливается по всему животу. Тут появляется ощущение обруча или круга", — уточнил специалист.

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