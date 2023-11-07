Врачи США провели опрос среди женщин, которые назвали идеальный размер члена

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Один из наиболее интересных вопросов, заданных американским женщинам, связан с предпочтениями в размере мужского полового органа. Калифорнийские врачи провели опрос среди 75 гетеросексуальных женщин в возрасте от 18 до 35 лет.

Фото: Openverse by LyndaSanchez is licensed under CC BY-SA 2.0

В исследовании указано, что для случайных сексуальных связей или коротких романов большинство опрошенных женщин предпочли бы длину полового органа в 16,4 сантиметра. Именно эту виртуальную модель выбрали большинство участниц опроса.

Однако существует и второй "правильный" ответ. Для долгосрочных отношений и брака многие женщины считают, что половой орган мужчины должен быть длиной не более 15 см.

Исследователи признают, что женщины не скрывают, что размер полового органа не является главным критерием. В ходе опроса им были представлены 33 трехмерные модели половых органов для выбора.

Важно отметить, что с точки зрения зачатия и продолжения рода женский оргазм остается загадкой для ученых, и они исследуют, каким образом он может быть полезен или играть роль в природе представительниц прекрасного пола.

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ПРАВДА про размер ВАШЕГО полового ЧЛЕНА! 18+