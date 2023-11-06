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Глава Минздрава Карелии дал совет больным с простатитом

2:21
Здоровье

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о простатите и способах борьбы с этой проблемой.

Глава Минздрава Карелии дал совет больным с простатитом
Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

По мнению врача, простатит — это одно из заболеваний, с которым часто сталкиваются как мужчины, так и женщины.

Он может возникнуть из-за переохлаждения, сидячей работы, а также при наличии заболеваний, таких как сахарный диабет и гипертония. Возможными триггерами могут стать риниты, тонзиллиты, стоматиты, а также инфекции, такие как хламидиоз, трихомоноз и герпес. Нельзя исключать влияние таких факторов, как стресс, бессонница и хроническая усталость на развитие простатита.

Кроме того, Михаил Охлопков упомянул о вредных привычках, таких как алкоголь, курение, крепкий кофе, а также профессиональные травмы промежности, которые могут возникнуть у водителей автомобилей, спортсменов и работников вредных производств. Глава ведомства также добавил, что беспорядочная половая жизнь, прерванный половой акт и лишённое чувственности соитие с неполной эякуляцией, а также длительное отсутствие близости могут стать факторами, способствующими развитию простатита.

Питание играет значительную роль в лечении простатита. Как советует врач, хирург Михаил Охлопков, пациентам с простатитом следует уменьшить потребление жиров. Чем меньше жирной пищи в рационе, тем ниже уровень холестерина. В противном случае холестериновые отложения могут привести к нарушению кровоснабжения, что, в свою очередь, может вызвать застойный простатит.

Также министр рекомендует включить в ежедневное питание морепродукты, тыквенные семечки, сырые овощи и другие продукты, богатые цинком. Этот микроэлемент необходим для поддержания здоровья предстательной железы. Недостаток цинка в организме увеличивает риск заболеть простатитом.

Для защиты организма от инфекций в рационе следует добавить свежий лук и чеснок, которые оказывают благотворное воздействие на сердечно-сосудистую систему, улучшают кровоснабжение и обладают антипаразитарным действием, что способствует лучшей защите организма от инфекций.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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