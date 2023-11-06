Диетолог Мюсли назвал фруктозу одной из причин ожирения

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Британский специалист по питанию и автор книг о здоровом образе жизни Майкл Мюсли поделился информацией о том, что чрезмерное употребление фруктозы может способствовать набору лишнего веса, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Daily Mail.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Многие знают, что избыток сахара в рационе может спровоцировать появление лишних килограмм. Однако вредные последствия употребления фруктозы часто остаются недооцененными. Этот вид сахара считается "полезным" из-за того, что он не вызывает такого быстрого увеличения уровня сахара в крови, как глюкоза. Фруктозу в порошке часто рекомендуют даже людям, страдающим сахарным диабетом, чтобы заменить рафинированный сахар.

Диетолог Мюсли подчеркнул, что фруктоза может усилить чувство голода. Такой вывод сделали исследователи из Медицинской школы университета Колорадо в США. Избыточное потребление этого сахара может привести к потере контроля над аппетитом и увеличению потребления пищи, включая несладкие продукты. Это, в свою очередь, приводит к повышенному приему калорий. Избыток калорий сохраняется в организме в виде жировых отложений.

Обычно пища переваривается и усваивается в желудке, а затем превращается в аденозинтрифосфат (АТФ) — вещество, которое клетки организма используют в качестве основного источника энергии. Однако американские ученые утверждают, что избыточное употребление фруктозы может подавлять производство АТФ. Уровень АТФ снижается, и в мозге человека активизируются области, отвечающие за аппетит и желание есть.

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Фруктоза: враг или друг?