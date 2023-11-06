Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лепс рассказал, как поддерживает дисциплину в своем коллективе
Продажи смартфонов упали до рекордно низких значений по всему миру
Помощника Залужного взорвали, чтобы главком ВСУ придержал язык
RT: россияне массово скупают участки под строительство загородных домов
Шведские врачи выяснили, почему детям до 2 лет вредно смотреть мультфильмы
“Украинская правда” опубликовала фото с места гибели помощника Залужного
Филипп Киркоров удивил фанатов эротическим танцем на концерте в Дубае
Science Direct: употребление авокадо снижает риск развития диабета
Елена Ваенга вместе с сыном уехали из России

Live Science: упражнения на пресс не помогают улучшить фигуру

1:50
Здоровье

Спортивный терапевт и физиолог из университета Уэйк-Форест в США Эндрю Уэллс объяснил, что количество "кубиков" пресса зависит от генетики. Выполнение упражнений для пресса не увеличит их количество и не уменьшит жировую прослойку в этой области. Эта информация была предоставлена порталом Live Science.

Live Science: упражнения на пресс не помогают улучшить фигуру
Фото: Wikipedia by Tyler Read is licensed under CC BY 2.0

Уэллс пояснил, что передняя стенка живота, которая иногда называется брюшным прессом, состоит из косых, прямых и поперечных мышц живота, а также сухожилий. Количество сухожилий, пересекающих эту область, влияет на внешний вид абдоминальной зоны. Примерно 60% людей прирождаются с тремя пересечениями сухожилий, которые формируют "кубики" на животе. Выполнение разнообразных упражнений на пресс укрепит мышцы этой области, но не изменит их форму.

Кроме того, жировая ткань может неравномерно накапливаться на поверхности тела. Локальные жировые отложения могут быть выражены в различных анатомических зонах, таких как субментальная область, живот, талия, бедра и ягодицы. Это означает, что люди с генетической предрасположенностью к накоплению жира на животе могут столкнуться с трудностями в достижении заметного мышечного рельефа в этой области. Возможно, им потребуется придерживаться строгой диеты, что может повлечь за собой проблемы со здоровьем из-за недостатка питательных веществ.

Спортивный физиолог рекомендует правильное питание и регулярные занятия фитнесом для достижения спортивной формы. Здоровые привычки могут способствовать уменьшению жировой прослойки на животе и улучшению его внешнего вида.
 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Комлева Анжелика
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов. Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч
Специалист Гаприндашвили Бесарион
Специализируется на диагностике заболеваний опорно-двигательного аппарата, обследовании пациентов с терапевтической и ревматологической патологиями, а также клинической патологией
Специалист Омельченко Евгений
Специализируется на проведении восстановления трудоспособности человека, используя различные методики, приемы воздействия физической культуры на организм человека
Популярное
Алла Пугачёва замечена в Латвии

Певицу Аллу Пугачёву заметили рядом с церковью в Сигулде.

Певицу Аллу Пугачёву заметили у церкви в латышской Сигулде
Собчак об обыске в доме Вики Цыгановой: "У Цыгановых ищут еврея"
Что ищут в доме у Вики Цыгановой во время обыска, рассказала Собчак
Названо пять изменений, которые произойдут с организмом после месяца без алкоголя
Учёные назвали три возраста, когда последствия алкоголя наиболее опасны
Уральские казаки путешествовали по всей Евразии Сергей Лебедев Украина вступила в предпоследний этап своего существования Любовь Степушова "Ну всё, приехали!": Украина получила F-16 для сбивания ВКС РФ Олег Володин
С Валерием Меладзе спела новая девушка его брата Константина Меладзе
Сегодня по России ударит мощнейшая магнитная буря
Девочка рассказала отцу об аде, который пережила на рейсе в Петербург из-за 80-летнего массажиста
Девочка рассказала отцу об аде, который пережила на рейсе в Петербург из-за 80-летнего массажиста
Последние материалы
Главком ВСУ Залужный отреагировал на смерть своего помощника: Чистяков погиб в день своего рождения
Власти Словакии подтвердили, что не будут поставлять Киеву оружие, но не запрещают это делать коммерсантам
Bloomberg: Россия планирует разместить военную базу на южных границах Европы
Возле бизнес-центра в Екатеринбурге нашли тело человека
В Петербурге зацепер упал с крыши "Сапсана"
Под Киевом на гранате подорвался и погиб помощник Залужного
Фёдор Бондарчук и его бывшая жена Светлана избегали друг друга на премьере
Сообщество учёных обвинило певца Shaman в списывании дипломной работы из "Википедии"
В Нижнем Новгороде 100-килограммовый пёс Кругетс смог сбросить почти треть веса
Генсек ООН: при операции в Газе погибло наибольшее число сотрудников в истории организации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников