Live Science: упражнения на пресс не помогают улучшить фигуру

1:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Спортивный терапевт и физиолог из университета Уэйк-Форест в США Эндрю Уэллс объяснил, что количество "кубиков" пресса зависит от генетики. Выполнение упражнений для пресса не увеличит их количество и не уменьшит жировую прослойку в этой области. Эта информация была предоставлена порталом Live Science.

Фото: Wikipedia by Tyler Read is licensed under CC BY 2.0

Уэллс пояснил, что передняя стенка живота, которая иногда называется брюшным прессом, состоит из косых, прямых и поперечных мышц живота, а также сухожилий. Количество сухожилий, пересекающих эту область, влияет на внешний вид абдоминальной зоны. Примерно 60% людей прирождаются с тремя пересечениями сухожилий, которые формируют "кубики" на животе. Выполнение разнообразных упражнений на пресс укрепит мышцы этой области, но не изменит их форму.

Кроме того, жировая ткань может неравномерно накапливаться на поверхности тела. Локальные жировые отложения могут быть выражены в различных анатомических зонах, таких как субментальная область, живот, талия, бедра и ягодицы. Это означает, что люди с генетической предрасположенностью к накоплению жира на животе могут столкнуться с трудностями в достижении заметного мышечного рельефа в этой области. Возможно, им потребуется придерживаться строгой диеты, что может повлечь за собой проблемы со здоровьем из-за недостатка питательных веществ.

Спортивный физиолог рекомендует правильное питание и регулярные занятия фитнесом для достижения спортивной формы. Здоровые привычки могут способствовать уменьшению жировой прослойки на животе и улучшению его внешнего вида.



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