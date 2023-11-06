Шведские врачи выяснили, почему детям до 2 лет вредно смотреть мультфильмы

0:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Шведская ассоциация педиатров предупреждает, что дети до 2 лет не должны смотреть телевизор и пользоваться планшетами или смартфонами.

Фото: Openverse by cafemama is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Исследования шведских медиков показали, что частый просмотр мультфильмов у детей может вызвать депрессию, ухудшить память, концентрацию и сделать их более раздражительными.

Это связано с воздействием красочных и динамичных мультфильмов на организм, вызывая выброс дофамина — гормона удовольствия.

Ограничение времени, проведенного перед экраном, может помочь в поддержании психического и эмоционального здоровья детей.

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