Science Direct: употребление авокадо снижает риск развития диабета

2:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из Имперского колледжа Лондона провели исследование, которое выявило потенциальную связь между потреблением авокадо и снижением риска развития диабета. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Science Direct.

Фото: openverse by Kjokkenutstyr.net is licensed under CC BY-SA 2.0

В исследовании приняли участие 6814 человек в возрасте 45-84 лет, причем участники были набраны в период с 2000 по 2002 год. Исследователи оценивали состояние здоровья этих добровольцев каждые 18 месяцев, собирая обновленную информацию об их диетических привычках. Исследование завершилось в 2018 году.

Полученные результаты показывают, что те участники, которые регулярно употребляли авокадо, имели более низкую вероятность развития диабета по сравнению с теми, кто не включал авокадо в свой рацион. Анализы крови показали, что авокадо может способствовать поддержанию гомеостаза глюкозы, что означает стабилизацию уровня сахара в крови. Концентрация глюкозы в крови регулируется гормоном инсулином, и при сахарном диабете организм не может должным образом усваивать глюкозу из пищи, что приводит к ее накоплению в крови. Избыток глюкозы может быть вреден, повреждая стенки кровеносных сосудов, нервные волокна и внутренние органы. Потребление авокадо было связано со снижением уровня глюкозы натощак и инсулина в крови участников.

Считается, что защитные свойства авокадо связаны с содержанием в нем клетчатки. Клетчатка — это тип сложных углеводов, которые остаются непереваренными в процессе пищеварения. Он замедляет всасывание других углеводов, помогая контролировать уровень глюкозы в крови у людей с сахарным диабетом. Кроме того, авокадо богат мононенасыщенными жирными кислотами, и их потенциальное положительное воздействие на организм человека все еще является предметом продолжающихся исследований.

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