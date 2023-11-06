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Science Direct: кофеин может замедлять кровоток в головном мозге

1:46
Здоровье

Исследователи из Государственного политехнического института высшего образования в Коимбре, Португалия, обнаружили, что кофеин может препятствовать мозговому кровотоку, о чем сообщается в их исследовании, опубликованном в Science Direct.

Science Direct: кофеин может замедлять кровоток в головном мозге
Фото: Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

В исследовании приняли участие 45 участников в возрасте от 18 до 22 лет, которые нечасто употребляли кофе. Мозговой кровоток оценивали с помощью транскраниальной допплерографии — ультразвукового метода исследования кровоснабжения головного мозга. Затем участники были разделены на три группы: первая группа потребляла 45 граммов кофеина в капсулах, вторая группа принимала 120 граммов кофеина, а третья группа получала плацебо. Примерно через 30 минут после употребления кофеина участники снова прошли транскраниальную допплерографию.

Исследование показало, что кофеин снижал среднюю, максимальную систолическую и конечную диастолическую скорости мозгового кровотока у участников первой и второй групп. Пиковая систолическая скорость представляет собой максимальную скорость кровотока в момент сокращения сердца, а конечная диастолическая скорость является эквивалентным показателем во время фазы расслабления сердца. Воздействие кофеина на мозг приводит к сужению кровеносных сосудов, что может уменьшить интенсивность головных болей. Кроме того, кофеин стимулирует центральную нервную систему, повышая бдительность и борясь с усталостью. Однако по мере сужения кровеносных сосудов скорость кровообращения в них замедляется, что потенциально может привести к нарушениям мозгового кровообращения.

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