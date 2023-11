Your browser does not support the audio element.

Исследователи из Каролинского института (КИ) пришли к выводу, что у людей, у которых биологический возраст превышает фактический, существует заметно повышенный риск развития инсульта и деменции, особенно сосудистой формы, сообщает "Газета.Ru".

Фото: "Old Man of Lisboa" by kevinpoh is licensed under CC BY 2.0.