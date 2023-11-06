Учёные обнаружили связь между биологическим возрастом и риском развития деменции

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи из Каролинского института (КИ) пришли к выводу, что у людей, у которых биологический возраст превышает фактический, существует заметно повышенный риск развития инсульта и деменции, особенно сосудистой формы, сообщает "Газета.Ru".

Фото: "Old Man of Lisboa" by kevinpoh is licensed under CC BY 2.0.

С возрастом возрастает вероятность появления хронических заболеваний, таких как рак, сердечно-сосудистые заболевания и нейродегенеративные расстройства. До сих пор ученые оценивали биологический возраст, опираясь на хронологический возраст (фактическое количество лет жизни человека) как приближенную меру. Однако поскольку процессы старения у разных людей протекают с разной скоростью, хронологический возраст считается относительно неточным показателем, как указала автор исследования Сара Хэгг.

Исследователи пришли к выводу, что если биологический возраст человека на пять лет превышает его фактический возраст, то риск развития сосудистой деменции или инсульта увеличивается на 40%. Биологический возраст можно повлиять на изменением образа жизни и, при необходимости, приемом лекарств.

Следует отметить, что так как это наблюдательное исследование, оно не может установить причинно-следственные связи. Однако его результаты могут указывать на то, что улучшение биомаркеров старения может отсрочить начало многих заболеваний.

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Как узнать свой биологический возраст?