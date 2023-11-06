Диетолог рассказал о преимуществах Омега-3 для мужчин

2:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Омега-3 — это полиненасыщенные жирные кислоты, крайне важные и полезные для организма. В отличие от насыщенных жирных кислот, которые при чрезмерном употреблении вызывают сердечно-сосудистые заболевания, диабет, ожирение, деменцию. Насыщенных жиров слишком много в мясной и молочной продукции. Ненасыщенные жирные кислоты, напротив, укрепляют стенки сосудов, поддерживают работу нервной и иммунной системы, помогают в развитии детского организма, отмечает диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

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Всего известно 11 ненасыщенных жирных кислот Омега-3, и почти все они не вырабатываются в организме. Важнейшими источниками этих жиров являются:

жирная морская рыба,

растительные масла,

орехи (больше всего в грецком),

шпинат,

брюссельская капуста.

Особенно важна Омега-3 для мужского организма. Если вы занимаетесь спортом, испытываете постоянный стресс на работе — Омега-3 станет для вас важнейшим элементом сбалансированного питания. Известно, что сердечно-сосудистыми заболеваниями страдают чаще мужчины. Ненасыщенные жирные кислоты снижают риск диабета, болезней сердца. Все это благодаря укреплению стенок артерий и снижению уровня холестерина.

"Омега-3 поможет быстрее восстановится после занятий спортом, уйдет лишнее напряжение в мышцах и суставах. Омега-кислоты помогут нарастить необходимую мышечную массу. Отдельный позитивный эффект для мужского организма ненасыщенный жирные кислоты несут для репродуктивной системы. Снижается вероятность простатита, это особенно важно для мужчин старше 50 лет, усиливается выработка мужских половых гормонов, улучшается жировой обмен", — рассказывает читателям Pravda.Ru диетолог.

Зачастую мужчины занимаются стрессовой деятельностью, поэтому наличие продуктов, богатых Омега-3 жирными кислотами, особенно важно для укрепления нервной системы. Также Омега-3 улучшает память, скорость реакции, внимание.

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