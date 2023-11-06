Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кухонные шкафы резко подорожали в России
Глава МИД Словакии Бланар считает, что украинский конфликт нельзя решить военным путём
Боррель сообщил об интеллектуальном превосходстве Запада и конце его эпохи
Педиатр рассказала о симптомах аппендицита у ребёнка: боль усиливается по нарастающей
Глава Совбеза РФ Патрушев: Экономический блицкриг Запада против России провалился
ГИБДД заставит водителей пересдать экзамен на права в апреле
Доцент Усов: Боли в животе по ночам могут быть симптомом панкреатита и гастрита
В Забайкалье шахтёр погиб, упав с высоты
Перенесший операцию Костомаров сообщил о желании снова встать на коньки

Диетолог рассказал о преимуществах Омега-3 для мужчин

2:19
Здоровье

Омега-3 — это полиненасыщенные жирные кислоты, крайне важные и полезные для организма. В отличие от насыщенных жирных кислот, которые при чрезмерном употреблении вызывают сердечно-сосудистые заболевания, диабет, ожирение, деменцию. Насыщенных жиров слишком много в мясной и молочной продукции. Ненасыщенные жирные кислоты, напротив, укрепляют стенки сосудов, поддерживают работу нервной и иммунной системы, помогают в развитии детского организма, отмечает диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

Диетолог рассказал о преимуществах Омега-3 для мужчин
Фото: openverse.org by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0

Всего известно 11 ненасыщенных жирных кислот Омега-3, и почти все они не вырабатываются в организме. Важнейшими источниками этих жиров являются:

  • жирная морская рыба,
  • растительные масла,
  • орехи (больше всего в грецком),
  • шпинат,
  • брюссельская капуста.

Особенно важна Омега-3 для мужского организма. Если вы занимаетесь спортом, испытываете постоянный стресс на работе — Омега-3 станет для вас важнейшим элементом сбалансированного питания. Известно, что сердечно-сосудистыми заболеваниями страдают чаще мужчины. Ненасыщенные жирные кислоты снижают риск диабета, болезней сердца. Все это благодаря укреплению стенок артерий и снижению уровня холестерина.

"Омега-3 поможет быстрее восстановится после занятий спортом, уйдет лишнее напряжение в мышцах и суставах. Омега-кислоты помогут нарастить необходимую мышечную массу.

Отдельный позитивный эффект для мужского организма ненасыщенный жирные кислоты несут для репродуктивной системы. Снижается вероятность простатита, это особенно важно для мужчин старше 50 лет, усиливается выработка мужских половых гормонов, улучшается жировой обмен", — рассказывает читателям Pravda.Ru диетолог.

Зачастую мужчины занимаются стрессовой деятельностью, поэтому наличие продуктов, богатых Омега-3 жирными кислотами, особенно важно для укрепления нервной системы. Также Омега-3 улучшает память, скорость реакции, внимание.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Популярное
Что ищут в доме у Вики Цыгановой во время обыска, рассказала Собчак

Ксения Собчак поделилась информацией об обыске в доме Вики Цыгановой "из надёжных источников".

Собчак об обыске в доме Вики Цыгановой: "У Цыгановых ищут еврея"
Певицу Аллу Пугачёву заметили у церкви в латышской Сигулде
Алла Пугачёва замечена в Латвии
Названо пять изменений, которые произойдут с организмом после месяца без алкоголя
С Валерием Меладзе спела новая девушка его брата Константина Меладзе
Уральские казаки путешествовали по всей Евразии Сергей Лебедев Украина вступила в предпоследний этап своего существования Любовь Степушова "Ну всё, приехали!": Украина получила F-16 для сбивания ВКС РФ Олег Володин
Девочка рассказала отцу об аде, который пережила на рейсе в Петербург из-за 80-летнего массажиста
Сегодня по России ударит мощнейшая магнитная буря
Учёные назвали три возраста, когда последствия алкоголя наиболее опасны
Учёные назвали три возраста, когда последствия алкоголя наиболее опасны
Последние материалы
Глава МИД Словакии Бланар считает, что украинский конфликт нельзя решить военным путём
Боррель сообщил об интеллектуальном превосходстве Запада и конце его эпохи
Педиатр рассказала о симптомах аппендицита у ребёнка: боль усиливается по нарастающей
ГИБДД заставит водителей пересдать экзамен на права в апреле
Доцент Усов: Боли в животе по ночам могут быть симптомом панкреатита и гастрита
В Забайкалье шахтёр погиб, упав с высоты
Перенесший операцию Костомаров сообщил о желании снова встать на коньки
Невролог рассказала о самой полезной позе для сна
Дочка Ляйсан Утяшевой и Павла Воли рассказала, почему не хочет появляться в социальных сетях
Главком ВСУ Залужный работает над диссертацией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников