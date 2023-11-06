Названо неожиданное свойство тыквенных семечек

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Если вы мастерили украшения из тыквы на Хэллоуин, ни в коем случае не выбрасывайте тыквенные семена, советуют главный преподаватель Академии медицинских наук Алекс Руани и дипломированный диетолог из Goodness Me Анна Мэпсон.

Фото: Соцсети

Бессонница — настоящая беда современного человека, особенно осенью, когда качество сна ухудшается из-за недостатка солнечного света. Медики и специалисты по питанию объединили свои усилия по решению этой проблемы.

Вывод профессионалов: помогут заснуть тыквенные семечки. Их снотворное действие мягче и безопаснее, чем у медицинских препаратов соответствующего назначения.

Оно обусловлено высоким содержанием магния, который обладает расслабляющим эффектом и способствует выработке гормона сна мелатонина.

Кроме тыквенных семян, источником магния могут быть очищенные сердцевины конопли, семена кунжута, подсолнечника, льна, миндаль и сушеный тимьян.

Врачи порекомендовали также не отказываться от углеводов, потому что они помогают усвоению триптофана — аминокислоты, из которой в организме синтезируется мелатонин. Разумеется, лучше отдать предпочтение сложным углеводам из коричневого риса или цельнозерновых продуктов.

Для секреции мелатонина и других нейротрансмиттеров критически важно наличие в рационе витаминов группы B в достаточном количестве, с чем возможны трудности у веганов и вегетарианцев. Но в некоторых растительных продуктах есть уже готовый мелатонин — это перец, грибы, бобовые и вишня.

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