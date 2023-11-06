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Ученые заявили, что клубника защищает от деменции

1:12
Здоровье

Ученые из Университета Цинциннати провели исследование, которое показало, что ежедневное потребление клубники может помочь в защите от деменции. Эту информацию передает UfacityNews.ru, ссылаясь на данные из Nutrients.

Ученые заявили, что клубника защищает от деменции
Фото: commons.wikimedia. org by Rodrigo.Argenton is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Разговор идет о снижении вероятности развития деменции у определенных групп людей среднего возраста. Ученые изучали 30 пациентов в возрасте от 50 до 65 лет, у которых был избыточный вес и жалобы на умеренное ухудшение когнитивных функций. Именно эта возрастная группа подвержена повышенному риску развития деменции в пожилом возрасте.

Участники исследования отказались от потребления любых других видов ягод. Вместо этого им предоставили специальный порошок, который следовало развести в воде и выпить во время завтрака. Часть пациентов получала плацебо, а другая группа получала полезные компоненты, эквивалентные содержанию одной чашки клубники. Оказалось, что у тех, кто употреблял аналог клубники, улучшились их когнитивные способности, и снизились симптомы депрессии.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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