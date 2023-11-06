Диетолог назвал овощ, который действует на мужчин как виагра

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач диетолог Майкл Мосли рассказал об удивительных свойствах всем известного овоща, который, по словам специалиста, действует на мужчин как природный афродизиак.

Фото: openverse.org by LoopZilla is licensed under CC BY-SA 2.0

Эксперт сообщил, что имеет в виду свеклу. В ней содержится большое количество нитратов, которые под воздействием бактерий, находящихся в ротовой полости, превращаются в оксид азота.

Эти соединения способствуют расширению кровеносных сосудов, понижают кровяное давление, а также усиливают кровоснабжение, и половых органов в том числе.

Эти характеристики дали Майклу Мосли основание сравнить свеклу с виагрой, механизм действия которой также основан на усилении восприимчивости организма к оксиду азота.

Свекла, по словам эксперта, действует на организм аналогичным образом, увеличивая количество оксида азота и расширяя кровеносные сосуды в районе половых органов.

Мосли напомнил в разговоре с The Sun, что это свойство свеклы заменили ещё древние римляне, которые применяли этот корнеплод в качестве афродизиака.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

ЧТО МЫ НЕ ЗНАЛИ О СВЕКЛЕ- МУЖСКОЙ ЛЕКАРЬ