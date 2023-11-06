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Диетолог назвал овощ, который действует на мужчин как виагра

1:09
Здоровье

Врач диетолог Майкл Мосли рассказал об удивительных свойствах всем известного овоща, который, по словам специалиста, действует на мужчин как природный афродизиак.

Диетолог назвал овощ, который действует на мужчин как виагра
Фото: openverse.org by LoopZilla is licensed under CC BY-SA 2.0

Эксперт сообщил, что имеет в виду свеклу. В ней содержится большое количество нитратов, которые под воздействием бактерий, находящихся в ротовой полости, превращаются в оксид азота.

Эти соединения способствуют расширению кровеносных сосудов, понижают кровяное давление, а также усиливают кровоснабжение, и половых органов в том числе.

Эти характеристики дали Майклу Мосли основание сравнить свеклу с виагрой, механизм действия которой также основан на усилении восприимчивости организма к оксиду азота.

Свекла, по словам эксперта, действует на организм аналогичным образом, увеличивая количество оксида азота и расширяя кровеносные сосуды в районе половых органов.

Мосли напомнил в разговоре с The Sun, что это свойство свеклы заменили ещё древние римляне, которые применяли этот корнеплод в качестве афродизиака.

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Автор Светлана Нерадовская
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