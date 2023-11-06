Врач диетолог Майкл Мосли рассказал об удивительных свойствах всем известного овоща, который, по словам специалиста, действует на мужчин как природный афродизиак.
Эксперт сообщил, что имеет в виду свеклу. В ней содержится большое количество нитратов, которые под воздействием бактерий, находящихся в ротовой полости, превращаются в оксид азота.
Эти соединения способствуют расширению кровеносных сосудов, понижают кровяное давление, а также усиливают кровоснабжение, и половых органов в том числе.
Эти характеристики дали Майклу Мосли основание сравнить свеклу с виагрой, механизм действия которой также основан на усилении восприимчивости организма к оксиду азота.
Свекла, по словам эксперта, действует на организм аналогичным образом, увеличивая количество оксида азота и расширяя кровеносные сосуды в районе половых органов.
Мосли напомнил в разговоре с The Sun, что это свойство свеклы заменили ещё древние римляне, которые применяли этот корнеплод в качестве афродизиака.
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