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Диетолог Оук: три полезных перекуса помогут похудеть и предотвратить рак

1:47
Здоровье

Поддержание здорового веса играет важную роль в улучшении не только внешнего вида, но и в снижении риска различных заболеваний, включая онкологические. Доктор Филип Оук назвал три здоровых перекуса, которые способствуют похудению и снижению вероятности развития рака.

Диетолог Оук: три полезных перекуса помогут похудеть и предотвратить рак
Фото: "Ягода Малина 02" by ХВикт is licensed under CC BY-SA 4.0.

Ягоды

Клубника, черника, малина и ежевика являются богатым источником питательных веществ и обладают многочисленными преимуществами для здоровья. Они содержат антиоксиданты, такие как витамин С и эллаговая кислота, которые исследовались на предмет их потенциальных антираковых свойств. Кроме того, ягоды низкокалорийны и богаты клетчаткой, что способствует снижению общего потребления калорий и помогает быстро достичь чувства сытости.

Миндаль

Несмотря на высокую калорийность, этот продукт является отличным выбором для похудения и снижения риска развития рака. Миндаль богат полезными жирами, белком и клетчаткой, и способствует контролю веса, обеспечивая продолжительное чувство сытости. Антиоксиданты в орехах борются с окислительным стрессом, который является фактором риска для развития нескольких видов рака, пишет американское издание She Finds.

Чипсы из капусты кале

Они представляют собой полезную закуску с уникальным вкусом и текстурой. Капуста кале богата витаминами и антиоксидантами, которые помогают в борьбе со свободными радикалами, предотвращая развитие рака. Благодаря высокому содержанию клетчатки они способствуют снижению веса, обеспечивают ощущение сытости и помогают предотвратить переедание.

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