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Врач-уролог Смерницкий посоветовал мужчинам рубить дрова для повышения либидо

2:38
Здоровье

На мужское либидо могут влиять различные факторы, включая недосыпание, хронический стресс, курение и употребление алкоголя, что может привести к снижению сексуального влечения и вызвать разочарование в интимной сфере. Уролог Центральной поликлиники ЦКБ "РЖД-Медицина", доктор Андрей Смирницкий рассказал о нескольких менее очевидных причинах снижения либидо и предоставил советы, как улучшить мужское здоровье без необходимости прибегать к лекарственной терапии.

Врач-уролог Смерницкий посоветовал мужчинам рубить дрова для повышения либидо
Фото: "Portrait of a Man" by Yuri Samoilov Photo is licensed under CC BY 2.0.

Уровень тестостерона играет ключевую роль для мужского здоровья, в том числе репродуктивной функции. Однако избыток легкоусвояемых углеводов и жиров в рационе может привести к ожирению и гормональным нарушениям. Рекомендуется обратить внимание на окружность талии. Если она превышает 94 см, это может свидетельствовать о неблагополучии.

Повышение уровня тестостерона можно достичь как медикаментозным лечением, так и естественными методами. Фармакологические препараты следует принимать по назначению врача и в соответствии с рекомендациями. Прежде чем обращаться к медикаментозному лечению, рекомендуется внести изменения в свой образ жизни, включая отказ от курения и алкоголя (в том числе пиво), установление регулярного режима дня, коррекцию питания и введение физических нагрузок. В этом случае медикаменты могут оказаться необязательными.

Каждая выкуренная сигарета вызывает сосудистый спазм на 30 минут, и если курить две сигареты в час, то спазм становится хроническим, что приводит к постоянному дефициту кислорода в организме. Это может снизить кровенаполнение сосудов полового члена и ухудшить эрекцию. Поэтому отказ от курения способствует улучшению сексуальной функции, рассказал врач в беседе с "Российской газетой".

Исследования показывают, что интенсивные физические нагрузки в течение 12 недель могут повысить уровень тестостерона у мужчин на 36%. Один час такой нагрузки, как рубка дров, одномоментно повышает уровень этого показателя на 48%. Ежедневные 15-минутные упражнения на велотренажере в течение 12 недель могут повысить тестостерон на 17%.

Питание играет важную роль в поддержании либидо. Рекомендуется уменьшить потребление "быстрых" углеводов и обратить внимание на сбалансированное питание с высоким содержанием животного белка, овощей и фруктов.

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