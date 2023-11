Your browser does not support the audio element.

На мужское либидо могут влиять различные факторы, включая недосыпание, хронический стресс, курение и употребление алкоголя, что может привести к снижению сексуального влечения и вызвать разочарование в интимной сфере. Уролог Центральной поликлиники ЦКБ "РЖД-Медицина", доктор Андрей Смирницкий рассказал о нескольких менее очевидных причинах снижения либидо и предоставил советы, как улучшить мужское здоровье без необходимости прибегать к лекарственной терапии.

Фото: "Portrait of a Man" by Yuri Samoilov Photo is licensed under CC BY 2.0.