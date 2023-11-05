Иранские ученые назвали добавки, которые улучшают потенцию и качество спермы

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из Университета Медицины в Иране провели исследование, в ходе которого было обнаружено, что куркумин и витамин Е способствуют улучшению качества спермы у крыс, страдающих от диабета.

Фото: openverse.org by Niels_Olson is licensed under CC BY-SA 2.0.

Диабет может вызвать повреждение яичек из-за окислительного стресса, и поэтому исследователи искали витамины и антиоксиданты, которые могли бы помочь в лечении этого нарушения. В рамках данного исследования оценивалось воздействие витамина Е и куркумина.

В эксперименте было задействовано 48 взрослых самцов крыс, которых разделили на несколько групп: контрольную группу, группу, которой давали витамин Е, группу, которой давали куркумин, а также группу, которой давали и витамин Е, и куркумин одновременно. Крысы получали эти добавки в течение шести недель, и в конце исследования у них была взята кровь для выявления маркеров репродуктивной системы. Также было проведено изучение состояния их семенников и придатков яичек, сообщает "Газета.Ru".

Результаты работы показали, что как куркумин, так и витамин Е способствовали увеличению количества сперматозоидов, повышению их подвижности и увеличению жизнеспособности. Авторы исследования отмечают, что полученные результаты могут иметь значение и для человека, однако для разработки конкретных рекомендаций требуются дополнительные исследования.

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