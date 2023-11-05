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MeatScience: некоторые виды красного мяса не повышают "плохой" холестерин

1:24
Здоровье

Диетологи из Йельской медицинской школы сообщили, что некоторые виды красного мяса не могут повышать уровень холестерина, вопреки распространенному мнению, а в некоторых случаях они могут даже способствовать снижению уровня холестерина. Эти результаты были опубликованы в журнале Meat Science.

MeatScience: некоторые виды красного мяса не повышают "плохой" холестерин
Фото: openverse.org by Geoff Peters 604 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Например, нежирный говяжий фарш, стейк из говяжьей вырезки, свиная вырезка, бараньи отбивные и телятина содержат относительно небольшое количество насыщенных жиров, которые, как известно, повышают уровень холестерина. Это делает их подходящим выбором для включения в диету с низким содержанием холестерина.

Кроме того, красное мясо является хорошим источником белка, который может способствовать снижению уровня "плохого" холестерина. Он также содержит важные питательные вещества, такие как магний, железо и другие микроэлементы, полезные для организма.

Стоит отметить, что предыдущие исследования показали, что даже небольшое ежедневное потребление красного мяса, например, 50 граммов, может увеличить риск преждевременной смерти. Из-за этих противоречивых результатов эксперты подчеркивают необходимость дальнейших исследований, чтобы собрать больше данных и лучше понять влияние красного мяса на организм.

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Автор Ангелина Ефремова
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