Стилист раскрыл, какие угрозы несет сухой шампунь

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Топ-стилист Иван Субота рассказал о возможных рисках, связанных с применением сухих шампуней, в интервью для "Мосленты.Онлайн".

Фото: Нейросеть Шедеврум

"В целом сегодня все сухие шампуни, как правило, имеют безопасный состав, включая сорбенты (такие как тальк, кукурузная или рисовая мука), а также парфюмерные ароматизаторы. Однако, присутствие спирта в составе заставляет задуматься о частоте использования, чтобы не нарушить естественный баланс кожи: рекомендуется избегать ежедневного использования", — рассказал стилист.

Субота подчеркнул, что при продолжительном использовании сухого шампуня в течение более трех дней подряд, мельчайшие частицы, пропитанные грязью и жиром, могут задержаться на коже головы, что может вызвать забивание пор, зуд, воспаления и даже привести к потере волос. Поэтому не следует злоупотреблять сухими шампунями, чтобы сохранить здоровье кожи головы.

Также стоит отметить, что сухие шампуни могут быть небезопасными для людей с непереносимостью глютена, так как они могут содержать овсяную или пшеничную муку. Кроме того, стилист рекомендует воздержаться от использования сухих шампуней людям с кожными проблемами, сухостью и зудом на коже головы.

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Сухой Шампунь: как использовать? //советы визажиста