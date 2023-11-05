Диетолог Тихомирова назвала самые полезные осенние овощи

2:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог из клиники "СМ-Клиника" Елена Тихомирова поделилась информацией о трех наиболее полезных овощах осени: тыкве, свекле и капусте, описав их удивительные свойства.

Фото: Openverse "Fruit Vegetables" by Jamie Hamel-Smith is marked with CC0 1.0.

Доктор отметила, что тыква является исключительно низкокалорийным овощем, содержащим всего 22 калории на 100 грамм. Это делает ее идеальным выбором для тех, кто следит за своим питанием.

Она также подчеркнула, что 100 граммов тыквы содержат ежедневную дозу витамина А, который необходим для гормонального баланса, а также оказывает положительное воздействие на зрение и иммунитет. Кроме того, тыква богата клетчаткой (примерно 4 грамма на 100 грамм продукта), необходимой для здоровой работы желудочно-кишечного тракта. И, конечно, тыква - это весьма вкусный овощ, который хорошо сочетается с другими продуктами.

Врач также посоветовала включить в рацион свеклу, второй полезный осенний овощ. Она подчеркнула, что распространенное мнение о большом содержании углеводов в свекле и ее воздействии на уровень сахара в крови неверно. Фактически, в 100 граммах вареной свеклы содержится всего 8-10 граммов углеводов, что незначительно. Главное богатство свеклы - в антоцианах, которые придают ей фиолетовый цвет и помогают бороться с свободными радикалами, замедляют процессы старения и помогают противостоять стрессу, сообщает iz.ru.

Свекла также оказывает отличное воздействие на работу желудочно-кишечного тракта, благодаря большому количеству растворимой и нерастворимой клетчатки. Ее можно употреблять в сыром и вареном виде.

Третьим полезным овощем в списке Тихомировой является белокочанная капуста, которая сейчас на пике урожая. Она часто используется в салатах в сочетании с морковью и зеленью. В одной порции такого салата содержится ежедневная доза витамина С. Кроме того, все виды капусты содержат вещества, которые помогают в профилактике рака груди у женщин.

Капуста также богата витамином U, который способствует заживлению слизистых оболочек и может использоваться для профилактики обострений гастрита и язвы желудка. Однако в период обострений рекомендуется воздержаться от ее употребления, подытожила диетолог.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Учим овощи - Развивающий мультфильм - Овощи - Детская песня - песенка про овощи.