Врачи рассказали, вызывает ли газировка рак

4:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мало кто не слышал о вреде продуктов, содержащих много консервантов. Врачи регулярно предупреждают об этом. Однако абстрактное представление о вреде не всегда внушает серьезную тревогу. Информация о возможности вызова рака каким-либо продуктом или его компонентом вызывает гораздо больше беспокойства. Недавно аспартам стал объектом интереса, когда появилась новость о его добавлении в газированные напитки вместо сахара, так как аспартам считается потенциальным канцерогеном. Журналисты провели беседу с врачами и изучили данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы понять, насколько опасен аспартам и какие другие добавки, присутствующие в привычных продуктах, могут вызывать рак.

Фото: Openverse by “Caveman Chuck” Coker is licensed under CC BY-ND 2.0

Искусственный подсластитель, известный как "аспартам", используется давно, и не только в газированных напитках. В соответствии с данными ВОЗ, его можно найти в жевательной резинке, мороженом, йогуртах, готовых сухих завтраках, а также в составе зубных паст и лекарств, таких как жевательные витамины или леденцы от кашля. Тем не менее, в июле 2023 года подразделение ВОЗ классифицировало аспартам как потенциально канцерогенный для человека.

Новость о том, что Международное агентство по изучению рака, подразделение ВОЗ, признало аспартам канцерогеном, получила широкое освещение в западных и отечественных СМИ. Однако стоит отметить важный нюанс: МАИР отнесло аспартам к категории 2B, что означает "возможные канцерогены", а не к однозначно канцерогенным веществам, подчеркивает эксперт Лаборатории "Гемотест" и врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Аспартам в этой категории находится рядом с другими веществами, такими как присыпка с тальком для промежности, который, следует отметить, является аптечным продуктом, который используется многими мамами для ухода за маленькими детьми. Также алоэ-вера входит в эту категорию, но продукты на основе этого растения, такие как косметические средства и гели, по-прежнему популярны, сообщает e1.ru.

Согласно гастроэнтерологу, сравнивая аспартам с другими продуктами, включая те, которые отнесены к более "опасным" категориям, можно сделать вывод, что пока нет однозначных доказательств его канцерогенности. Однако это не означает, что следует злоупотреблять продуктами, содержащими аспартам.

"Необходимо соблюдать меру", - говорит Кашух.

Важно отметить, что существует конкретная установленная мера, которую устанавливает Объединенный комитет экспертов по пищевым добавкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Этот комитет определил, что для человека безопасно употребление аспартама в количестве от 0 до 40 мг на килограмм массы тела в сутки.

На примере диетических безалкогольных напитков, содержащих 200 или 300 мг аспартама в банке, можно увидеть, что для превышения установленной допустимой нормы (при отсутствии других источников аспартама в пище) взрослому человеку с массой тела 70 кг придется выпить более 9-14 банок такого напитка в день, как утверждает Всемирная организация здравоохранения.

Что касается других пищевых добавок, их использование регламентируется СанПиНом и Техническим регламентом таможенного союза. В России запрещено восемь пищевых добавок, причем только красители Е121, Е123, Е128, бромат калия и формальдегид считаются канцерогенами. Остальные добавки запрещены из-за других негативных последствий, таких как токсичное воздействие на кожу и слизистые оболочки человека, как в случае с броматом кальция. Безопасность других добавок считается доказанной.

Однако врач Виолетта Бурдакова отмечает, что не следует увлекаться продуктами, содержащими много добавок, даже если они считаются безопасными. Лучше выбирать продукты с простым и понятным составом, а не с длинным списком неизвестных ингредиентов, которые можно обнаружить только через поисковый запрос в интернете.

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