Тайские ученые: диарея — симптом инфаркта миокарда

2:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тайские медики совершили уникальное открытие, обнаружив связь между необычным симптомом — внезапной диареей и острым инфарктом миокарда. История 50-летнего бизнесмена с постоянными желудочными проблемами и сердечным приступом вызвала удивление в медицинском сообществе и подняла важный вопрос о взаимосвязи между желудочно-кишечными симптомами и сердечными заболеваниями.

Фото: openverse "Toilet warning sign" by James Nash (aka Cirrus) is licensed under CC BY-SA 2.0.

Этот случай был выявлен в одной из тайских больниц, когда мужчина обратился за медицинской помощью после трех дней диареи. Врачи поставили ему диагноз "острый инфаркт миокарда", что ввело в ступор. Гастроэнтеролог и гепатолог Се Тунрен объяснил, что связь между диареей и сердечным приступом обусловлена анатомическими особенностями человеческого организма.

Медики подчеркнули важность обращать внимание на следующие симптомы при подозрении на инфаркт миокарда:

Непрерывная диарея

Исследования показали, что отмирание определенных участков сердечной мышцы может вызвать постоянную диарею из-за влияния парасимпатических нервов, регулирующих кровоснабжение правой камеры сердца и легких.

Боль в зубах, плечах и груди

Пациенты могут почувствовать дискомфорт, распространяющийся от сердца к зубам, верхней части тела, особенно к левому плечу и руке. Эта боль сопровождается чувством стеснения в груди.

Ощущение давления на грудной клетке

Перед инфарктом миокарда на грудную клетку оказывается постоянное давление, что может вызвать стеснение и боль.

Одышка и онемение подбородка

Возможны ощущения одышки и онемения подбородка при наступлении сердечного приступа.

Врач Бай Йонгджиа из отделения неотложной помощи подчеркнул важность бережного отношения к своему здоровью. Он призвал реагировать на даже незначительные изменения в самочувствии и немедленно обращаться к врачу, если возникают симптомы, такие как сильная зубная боль, распространяющаяся на челюсть и усиливающаяся при еде, боль в плече и стеснение в груди.

Это открытие подчеркивает важность бдительности по отношению к своему организму и реагирования на любые необычные симптомы. Здоровье сердца находится в руках каждого человека, и раннее выявление симптомов может спасти жизнь.

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Инфаркт миокарда: причины, симптомы и лечение