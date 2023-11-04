Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кардиолог Гаврилюк поделилась полезными для здоровья сердца и сосудов продуктами
В США посчитали число жертв в случае ядерного удара по Москве и Санкт-Петербургу
В школе рассказали, что братья-мигранты, семью которых депортируют, не пропускали уроки
Российские военные получили новые пистолеты-пулемёты ПП-2000 и гранатомёты ГМ-94 и АГС-30
Врач назвал перец продуктом, который заставит кишечник работать
Rolls Royce с Аллой Пугачёвой направляется в Санкт-Петербург
В ОП Зеленского раскритиковали главкома ВСУ Залужного за признание о тупике в конфликте западным СМИ
МИД: Россия ответит на переброску из США в Британию "ядерных" F-35
Политаналитик Носович: эстонский завод боеприпасов на границе может угрожать России

Врач Жемчугов раскрыл опасность приёма витамина D

1:31
Здоровье

Иммунолог Владислав Жемчугов обратил внимание на потенциальные побочные эффекты чрезмерного потребления витамина D. С наступлением осени многие люди подвергаются риску развития дефицита витаминов. Однако важно понимать, что избыток витаминов также может быть вреден для здоровья, в том числе избыток витамина D.

Врач Жемчугов раскрыл опасность приёма витамина D
Фото: openverse by colindunn is licensed under CC BY 2.0.

Жемчугов подчеркнул, что витамин D может быть высокотоксичным при потреблении в чрезмерных количествах. Например, если беременная женщина превысит рекомендуемую дозу витамина D, это может привести к кальцификации хрящей плода во время роста. Он призвал к осторожности, подчеркнув, что избыток витамина D не является необходимым. Жемчугов выступал за получение витаминов в их натуральной форме, и он поддерживает такой подход ко всем витаминам.

Он также подчеркнул важность получения необходимых питательных веществ из своего рациона и предоставления организму возможности синтезировать некоторые из необходимых веществ. Жемчугов выразил убеждение, что искусственные добавки являются наименее благоприятным вариантом.

Вместо этого он рекомендовал диету, богатую красной рыбой, фруктами и овощами, наряду с регулярными мероприятиями на свежем воздухе. Жемчугов твердо верит, что правильное питание и активный образ жизни являются основными составляющими поддержания хорошего здоровья.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Побочка от витамина Д Доктор Лисенкова
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Специалист Кузнецова Елена
Врач - аллерголог-иммунолог
Специалист Ясинская Светлана
Детский аллерголог-иммунолог
Специалист Царевский Кирилл
Проводит диагностику и лечение заболеваний иммунной системы, герпесвирусных и ВПЧ инфекций, аллергических заболеваний, лекарственной аллергии
Популярное
МОК объяснил своё "лицемерие" в отношении к спортсменам из России и Израиля

МОК разъяснил свою позицию по отношению к российским спортсменам и атлетам из стран, связанных с палестино-израильским конфликтом.

МОК объяснил разницу своих позиций в отношении к спортсменам из России и Израиля
Оставшийся без Пугачевой Максим Галкин* опубликовал видеозаявление
Покинутый Пугачевой Галкин* сделал заявление
США тайно передали ВСУ технику для прорыва обороны ВС РФ — Forbes
Украине до распада осталось около года
Уральские казаки путешествовали по всей Евразии Сергей Лебедев Украина вступила в предпоследний этап своего существования Любовь Степушова "Ну всё, приехали!": Украина получила F-16 для сбивания ВКС РФ Олег Володин
"Свинья на "Соколе" останется хрюшкой": ВКС РФ готовы сбивать F-16 Украины
Маточная и внематочная: в Ростове женщина с необычной беременностью родила ребенка
Алла Пугачева покинула свой дом в подмосковной деревне Грязь и направилась в сторону Санкт-Петербурга
Алла Пугачева покинула свой дом в подмосковной деревне Грязь и направилась в сторону Санкт-Петербурга
Последние материалы
Кардиолог Гаврилюк поделилась полезными для здоровья сердца и сосудов продуктами
Врач Жемчугов раскрыл опасность приёма витамина D
В США посчитали число жертв в случае ядерного удара по Москве и Санкт-Петербургу
В школе рассказали, что братья-мигранты, семью которых депортируют, не пропускали уроки
Российские военные получили новые пистолеты-пулемёты ПП-2000 и гранатомёты ГМ-94 и АГС-30
Врач назвал перец продуктом, который заставит кишечник работать
Rolls Royce с Аллой Пугачёвой направляется в Санкт-Петербург
В ОП Зеленского раскритиковали главкома ВСУ Залужного за признание о тупике в конфликте западным СМИ
МИД: Россия ответит на переброску из США в Британию "ядерных" F-35
Политаналитик Носович: эстонский завод боеприпасов на границе может угрожать России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников