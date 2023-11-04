Врач Жемчугов раскрыл опасность приёма витамина D

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Иммунолог Владислав Жемчугов обратил внимание на потенциальные побочные эффекты чрезмерного потребления витамина D. С наступлением осени многие люди подвергаются риску развития дефицита витаминов. Однако важно понимать, что избыток витаминов также может быть вреден для здоровья, в том числе избыток витамина D.

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Жемчугов подчеркнул, что витамин D может быть высокотоксичным при потреблении в чрезмерных количествах. Например, если беременная женщина превысит рекомендуемую дозу витамина D, это может привести к кальцификации хрящей плода во время роста. Он призвал к осторожности, подчеркнув, что избыток витамина D не является необходимым. Жемчугов выступал за получение витаминов в их натуральной форме, и он поддерживает такой подход ко всем витаминам.

Он также подчеркнул важность получения необходимых питательных веществ из своего рациона и предоставления организму возможности синтезировать некоторые из необходимых веществ. Жемчугов выразил убеждение, что искусственные добавки являются наименее благоприятным вариантом.

Вместо этого он рекомендовал диету, богатую красной рыбой, фруктами и овощами, наряду с регулярными мероприятиями на свежем воздухе. Жемчугов твердо верит, что правильное питание и активный образ жизни являются основными составляющими поддержания хорошего здоровья.

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Побочка от витамина Д Доктор Лисенкова