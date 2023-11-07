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Тренер дала рекомендации по правильной тренировке мышц рук

1:21
Здоровье

Тренер Николь Томпсон предоставила рекомендации по правильной тренировке мышц рук. Слова Николь приводит журнал Shape.

Тренер дала рекомендации по правильной тренировке мышц рук
Фото: Wikipedia by www.localfitness.com.au

Специалист поделилась, что во время упражнений для рук важно также вовлечь в работу основные мышцы, такие как брюшной пресс, косые мышцы живота и нижняя часть спины, чтобы обеспечить стабилизацию позвоночника и защиту нижней части спины. При выполнении упражнений важно сохранять нейтральное положение позвоночника с учетом естественных изгибов, избегая его чрезмерного выпрямления или округления.

Томпсон также подчеркнула важность поддержания легкого изгиба в коленях и локтях, чтобы избежать фиксации суставов, что может привести к растяжениям связок и травмам.

Специалист поделилась информацией о том, что также можно включать в практику управляемые движения, чтобы уменьшить риск получения травм, акцентируя внимание на медленных и контролируемых движениях. Томпсон добавила, что важно правильно дышать во время занятий, выпуская вдох в фазе напряжения и вдыхая в расслабленной фазе. Тренер подчеркнула, что не следует перегружаться, предлагая начать с весов, позволяющих поддерживать правильную технику движений, и постепенно увеличивать нагрузку.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Юлия Романёнок
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