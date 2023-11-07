Тренер дала рекомендации по правильной тренировке мышц рук

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тренер Николь Томпсон предоставила рекомендации по правильной тренировке мышц рук. Слова Николь приводит журнал Shape.

Фото: Wikipedia by www.localfitness.com.au

Специалист поделилась, что во время упражнений для рук важно также вовлечь в работу основные мышцы, такие как брюшной пресс, косые мышцы живота и нижняя часть спины, чтобы обеспечить стабилизацию позвоночника и защиту нижней части спины. При выполнении упражнений важно сохранять нейтральное положение позвоночника с учетом естественных изгибов, избегая его чрезмерного выпрямления или округления.

Томпсон также подчеркнула важность поддержания легкого изгиба в коленях и локтях, чтобы избежать фиксации суставов, что может привести к растяжениям связок и травмам.

Специалист поделилась информацией о том, что также можно включать в практику управляемые движения, чтобы уменьшить риск получения травм, акцентируя внимание на медленных и контролируемых движениях. Томпсон добавила, что важно правильно дышать во время занятий, выпуская вдох в фазе напряжения и вдыхая в расслабленной фазе. Тренер подчеркнула, что не следует перегружаться, предлагая начать с весов, позволяющих поддерживать правильную технику движений, и постепенно увеличивать нагрузку.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...