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Эндокринолог Павлова рассказала, как сбросить весь без физических нагрузок

2:04
Здоровье

Для достижения нормализации веса не обязательно посещать тренажерный зал. Доктор медицинских наук Зухра Павлова выделила 10 принципов, которые помогут снизить вес без необходимости физической активности.

Эндокринолог Павлова рассказала, как сбросить весь без физических нагрузок
Фото: "jogging" by Rosmarie Voegtli is licensed under CC BY 2.0.

Во-первых, рекомендуется отдавать предпочтение белковым продуктам высокого качества, таким как нежирная рыба и куриное мясо. Важно также уделять внимание приему пищи без отвлечений, чтобы избежать переедания. При этом следует хорошо пережевывать каждый кусок еды, чтобы чувствовать насыщение. Хронический стресс может увеличивать риск ожирения и диабета, так как он влияет на уровень глюкозы и может вызвать резистентность к инсулину. Поэтому важно избегать стрессов. Следует уменьшить количество приемов пищи вне дома, так как в ресторанах часто происходит переедание, и там могут быть высококалорийные продукты.

Важно регулярно взвешиваться и ставить перед собой реалистичные цели, чтобы поддерживать мотивацию к достижению желаемых результатов. Помогут активные движения и растяжка в течение дня. Такая физическая активность оказывает накопительный эффект и способствует увеличению частоты сердечных сокращений.

Доктор советует увеличить потребление клетчатки, так как она помогает поддерживать ощущение сытости на дольше время и снижает воспаление в организме. Павлова рекомендует ограничить употребление ультрапереработанных продуктов и предпочитать более натуральные, необработанные продукты.

Кроме того, важно придерживаться установленного режима питания и избегать случайных перекусов, чтобы не использовать еду для подавления эмоций. И, наконец, если есть такая возможность, полезно организовать свое рабочее место так, чтобы можно было работать стоя. Это, помимо вопросов по снижению веса, способствует снижению артериального давления и уменьшению болей в пояснице, как сообщает "Российская газета", ссылаясь на врача.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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